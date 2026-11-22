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PALERMO, CALTANISSETTA, ROMA / INCHIESTA – Dalla borsa di Paolo Borsellino al falso pentito Scarantino, dai poliziotti salvati dalla prescrizione fino all’inchiesta su Gianni De Gennaro, chiusa dalla sua morte il 21 novembre 2026. Trentaquattro anni di bugie, sentenze e domande senza risposta.

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Capitolo 01 – Le cinque del pomeriggio

Domenica 19 luglio 1992, Palermo. Alle 16.58 una Fiat 126 imbottita di esplosivo, parcheggiata in via Mariano D’Amelio davanti al palazzo in cui abitava la madre del giudice, salta in aria mentre Paolo Borsellino suona al citofono. Il magistrato muore insieme a cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Si salva soltanto Antonino Vullo, che stava manovrando una delle auto blindate.

Sono passati cinquantasette giorni da Capaci. Borsellino sapeva di essere il prossimo bersaglio e lo aveva detto, con la lucidità di chi conosceva Cosa nostra dall’interno dei suoi stessi fascicoli. In quelle otto settimane aveva lavorato senza sosta, aveva incontrato collaboratori di giustizia, aveva chiesto di essere sentito dalla Procura di Caltanissetta sulla morte di Giovanni Falcone. Non fu mai convocato.

La strage, sul piano esecutivo, porta la firma dei corleonesi e della famiglia di Brancaccio dei fratelli Graviano. Su questo punto le sentenze definitive non lasciano dubbi. Ma via D’Amelio non è soltanto la storia di un attentato: è la storia di ciò che accadde dopo, nelle ore, nei mesi e negli anni successivi, quando l’inchiesta sull’eccidio fu piegata verso una verità di comodo. È quello che i giudici, nero su bianco, hanno chiamato il più grave depistaggio della storia della Repubblica.

Capitolo 02 – La borsa e l’agenda rossa

Il primo mistero nasce tra le lamiere ancora fumanti. Borsellino portava sempre con sé un’agenda dalla copertina rossa, fornita dall’Arma dei Carabinieri, sulla quale annotava appunti, nomi, intuizioni. I familiari e i collaboratori più stretti lo hanno sempre descritto come un oggetto da cui il giudice non si separava, specie nelle settimane successive alla morte di Falcone. La borsa di cuoio del magistrato venne recuperata dall’auto. Quando fu restituita alla famiglia, l’agenda non c’era.

Una fotografia scattata quel pomeriggio ritrae un ufficiale dei Carabinieri, il capitano Giovanni Arcangioli, mentre si allontana dal luogo dell’esplosione con una borsa in mano. Arcangioli fu indagato per il furto dell’agenda e prosciolto: la ricostruzione dei passaggi di mano della borsa, tra testimonianze contraddittorie e ricordi sbiaditi, non consentì di arrivare a un processo.

Da allora l’agenda rossa è diventata il simbolo di tutto ciò che a via D’Amelio non torna. Non è mai stata ritrovata. E per molti, a cominciare dal fratello del giudice, Salvatore Borsellino, la sua scomparsa è il vero atto fondativo del depistaggio: qualcuno, in quei minuti, sapeva esattamente che cosa cercare.

Negli ultimi anni la Procura di Caltanissetta ha seguito una pista precisa: l’agenda, secondo gli inquirenti, sarebbe finita nelle mani di Arnaldo La Barbera, il capo della Squadra mobile che di lì a poco avrebbe guidato le indagini sulla strage. È da questa ipotesi che, nel settembre 2023, sono partite le perquisizioni nelle case dei familiari del poliziotto, morto nel 2002. Ed è da qui che, tre anni dopo, l’inchiesta arriverà fino al vertice della Polizia di quegli anni.

Capitolo 03 – Il gruppo Falcone e Borsellino

Dopo le stragi, lo Stato risponde creando un pool investigativo dedicato, il gruppo “Falcone e Borsellino”, affidato ad Arnaldo La Barbera. Funzionario di grande fama, considerato un superpoliziotto, La Barbera ha in mano la regia delle indagini su via D’Amelio. Attorno a lui lavorano uomini della Mobile di Palermo, tra cui il funzionario Mario Bo e gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo.

Molto di ciò che si sa oggi su La Barbera è emerso dopo la sua morte. Negli atti processuali è risultato che, negli anni precedenti, era stato collaboratore retribuito del Sisde, il servizio segreto civile, con un nome in codice. Nel processo d’appello sul depistaggio la Procura generale ha prodotto accertamenti della Guardia di Finanza su versamenti ritenuti anomali sui suoi conti. Un collaboratore di giustizia ha riferito in aula di rapporti di vicinanza tra il poliziotto e alcuni esponenti di Cosa nostra. Nessuna di queste circostanze è mai stata vagliata in un processo a suo carico: La Barbera è morto da incensurato e non ha potuto difendersi.

Quello che i giudici hanno invece accertato è il metodo. Le indagini sulla strage non seguirono le tracce più promettenti, ma si concentrarono su una pista costruita attorno a un uomo che con la strage non c’entrava nulla.

Capitolo 04 – Vincenzo Scarantino, il pentito fabbricato

Vincenzo Scarantino è un piccolo delinquente della Guadagna, borgata palermitana. Spaccia, ha precedenti modesti, ha un cognato vicino agli ambienti mafiosi. Non ha alcun ruolo di rilievo in Cosa nostra. Eppure, alla fine di settembre del 1992, viene arrestato come uno degli autori della strage, accusato di aver procurato la Fiat 126 usata come autobomba. Il suo nome arriva dalle dichiarazioni di Salvatore Candura, un altro balordo di borgata, che sostiene di aver rubato l’auto su incarico di Scarantino. A rafforzare il quadro interviene poi Francesco Andriotta, compagno di cella, che riferisce presunte confidenze. Più tardi si aggiungerà Calogero Pulci. Sono tre fonti fragili, che si sorreggono a vicenda.

Nel giugno 1994, dopo un periodo di detenzione durissima nel carcere di Pianosa, Scarantino comincia a collaborare. Si accusa della strage e chiama in causa una serie di presunti complici. Racconta di una riunione in una villa in cui i boss avrebbero deciso l’attentato, indica uomini che finiranno all’ergastolo. Il suo racconto è pieno di incongruenze, ma viene progressivamente aggiustato. Più avanti emergerà che i verbali erano stati annotati, che il collaboratore riceveva suggerimenti, che i sopralluoghi erano stati preparati.

Già allora non tutti ci credono. Nel 1994 due magistrati della Procura di Caltanissetta, Ilda Boccassini e Roberto Sajeva, mettono per iscritto le loro perplessità sull’attendibilità di Scarantino prima di lasciare l’ufficio. Quella nota resterà a lungo nei cassetti. Lo stesso Scarantino, nell’estate del 1995, ritratta in un’intervista televisiva, denunciando di essere stato costretto ad accusare innocenti. Poi ritratta nuovamente. Nel settembre 1998, in un’udienza del processo Borsellino bis tenuta a Como, torna a dire in aula di essersi inventato tutto sotto pressione. Non viene creduto.

Capitolo 05 – Tre processi sulla sabbia

Su quelle dichiarazioni si celebrano i primi processi. Il Borsellino uno si chiude in primo grado nel gennaio 1996 con tre ergastoli e diciotto anni allo stesso Scarantino. Il Borsellino bis allarga il numero degli imputati e porta a una serie di ergastoli, poi confermati fino in Cassazione. Il Borsellino ter, che giudica i vertici di Cosa nostra come mandanti, segue un binario in parte autonomo.

Il paradosso, che i processi successivi metteranno a nudo, è che nello stesso fascicolo convivevano verità e menzogna. I capi della Commissione erano davvero responsabili; ma accanto a loro vennero condannati uomini che con l’autobomba non avevano nulla a che fare. Alcuni di loro hanno trascorso in carcere quasi vent’anni, molti al regime del 41 bis, per un delitto che non avevano commesso.

Per lungo tempo, tuttavia, la pista Scarantino rappresenta la verità giudiziaria. E chi la contesta, avvocati difensori in testa, viene guardato con sospetto. Tra questi c’è l’avvocata Rosalba Di Gregorio, che per anni ha denunciato l’inconsistenza del pentito della Guadagna e che ancora nel 2024, davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta, avrebbe detto che il depistaggio non è mai davvero finito.

Capitolo 06 – Spatuzza: la 126 la rubai io

La svolta arriva nel 2008. Gaspare Spatuzza, killer di Brancaccio fedelissimo dei Graviano, condannato per decine di omicidi tra cui quello di don Pino Puglisi, decide di collaborare con la giustizia. Tra le prime cose che racconta c’è proprio via D’Amelio: la Fiat 126 l’aveva rubata lui, su ordine dei suoi capi, e non Scarantino. Descrive il furto, le modalità, il luogo in cui l’auto fu custodita e preparata. I riscontri gli danno ragione.

Il castello costruito sedici anni prima crolla di colpo. Se Spatuzza dice il vero, e le verifiche lo confermano, allora Candura, Andriotta e Scarantino hanno mentito, e qualcuno li ha aiutati a mentire in modo credibile. La domanda non è più chi abbia materialmente rubato l’auto, ma chi abbia costruito il falso e perché. Ne discendono due conseguenze. Da un lato si apre il processo di revisione per i condannati innocenti: nel luglio 2017 la Corte d’appello di Catania cancella le loro condanne. Dall’altro la Procura di Caltanissetta avvia una nuova indagine sulla strage, che sfocerà nel processo Borsellino quater, e un’indagine parallela su chi aveva guidato la falsa collaborazione.

Capitolo 07 – Borsellino quater: la parola depistaggio entra in sentenza

Il 20 aprile 2017 la Corte d’assise di Caltanissetta pronuncia la sentenza del Borsellino quater. Condanna all’ergastolo i boss Salvino Madonia e Vittorio Tutino; condanna per calunnia Francesco Andriotta e Calogero Pulci; per Scarantino il reato viene dichiarato prescritto, riconoscendogli di essere stato indotto a mentire da altri.

Ma il cuore della decisione sono le motivazioni, depositate nell’estate del 2018. I giudici scrivono che la falsa collaborazione non fu il frutto di un errore, ma di un disegno: gli investigatori esercitarono in modo distorto i loro poteri, con pressioni, suggerimenti e manipolazioni. Ed è qui che compare per la prima volta in una sentenza la formula destinata a restare: uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana.

La Corte va oltre. Si chiede perché una parte degli apparati abbia avuto interesse a chiudere in fretta la partita indicando colpevoli sbagliati, e collega questa domanda alla scomparsa dell’agenda rossa. Non dà una risposta definitiva, ma indica una direzione: l’ipotesi che dietro la strage, accanto a Cosa nostra, vi fossero altri interessi che bisognava tenere al riparo. La sentenza è poi diventata definitiva. Nel 2018 anche la Commissione regionale antimafia dell’Assemblea regionale siciliana dedica al depistaggio un’inchiesta e una relazione conclusiva, che ripercorre i sopralluoghi di Scarantino, i verbali annotati e la nota di Boccassini e Sajeva rimasta senza seguito.

Capitolo 08 – I poliziotti alla sbarra

Il 28 dicembre 2018 vengono rinviati a giudizio tre uomini del gruppo di La Barbera: il funzionario Mario Bo e gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. L’accusa è concorso in calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra: avrebbero indotto Scarantino ad accusare falsamente persone innocenti, preparandolo, istruendolo, correggendo le sue dichiarazioni.

Il dibattimento a Caltanissetta dura anni. In aula sfilano magistrati, ex investigatori, collaboratori. Molti testimoni appartenenti alle forze dell’ordine rispondono con una serie impressionante di non ricordo. La Procura chiede undici anni e dieci mesi per Bo e nove anni e mezzo per gli altri due. Le difese parlano di gogna mediatica e di ricostruzioni romanzesche, ricordando che i pubblici ministeri dell’epoca avevano avallato le dichiarazioni di Scarantino.

Il 12 luglio 2022, dopo undici ore di camera di consiglio, il Tribunale riconosce che il depistaggio ci fu e che i protagonisti furono Bo e Mattei. Ma l’aggravante mafiosa cade: non è provato che sapessero di favorire Cosa nostra. Senza aggravante la calunnia è prescritta. Ribaudo viene assolto perché il fatto non costituisce reato. Il risultato è quello che molti commentatori hanno sintetizzato con amarezza: il più grave depistaggio della storia senza colpevoli.

Capitolo 09 – Appello e Cassazione: la parola fine sui tre imputati

La Procura e le parti civili impugnano. Nel 2024 la Corte d’appello di Caltanissetta, presieduta da Giovanbattista Tona, conferma la prescrizione per Bo e Mattei e la dichiara anche per Ribaudo, che in primo grado era stato assolto nel merito. Per le parti civili, tra cui i figli del giudice assistiti dall’avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino, è comunque un passo avanti: la Corte riconosce che tutti e tre contribuirono al depistaggio.

Le motivazioni vengono depositate il 2 marzo 2026 ed hanno un peso politico enorme. Secondo i giudici La Barbera non commise semplici errori: guidò consapevolmente un’operazione per costruire una verità ridotta all’osso, utile a proteggere interessi e centri di potere esterni a Cosa nostra, anche all’interno degli apparati. Il poliziotto, scrive in sostanza la Corte, sapeva di coprire responsabilità diverse da quelle dei mafiosi. Resta però non chiarito che cosa ne avrebbe ricavato l’organizzazione mafiosa.

Sui tre imputati il giudizio è severo: seguirono le direttive del capo, consapevoli di costruire l’attendibilità di un collaboratore inaffidabile, e si adoperarono per neutralizzare gli elementi che contraddicevano le accuse. Il dolo della calunnia c’è; manca la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che fossero consapevoli di agevolare la mafia. Da qui la prescrizione.

Nel settembre 2026 la sesta sezione penale della Corte di cassazione respinge tutti i ricorsi, quelli delle difese e quello della Procura generale di Caltanissetta, che insisteva sull’aggravante. La sentenza d’appello diventa definitiva. Per Bo, Mattei e Ribaudo il processo è chiuso. Il depistaggio è un fatto accertato, ma nessuno ne risponderà penalmente.

Capitolo 10 – Perché nessuno paga: il nodo giuridico

Per capire come il più grave depistaggio della storia repubblicana possa chiudersi senza condanne bisogna guardare al codice penale. Il reato di depistaggio, l’articolo 375, è stato introdotto soltanto nel 2016, con la legge n. 133. Per i fatti degli anni Novanta non poteva essere contestato, perché la legge penale non è retroattiva. Ai poliziotti del gruppo La Barbera la Procura ha quindi dovuto contestare la calunnia, prevista dall’articolo 368: accusare falsamente qualcuno sapendolo innocente, o indurre altri a farlo.

La calunnia, nella sua forma semplice, ha termini di prescrizione che per condotte risalenti al 1992 e al 1994 erano maturati da molto tempo. L’unico modo per tenere in vita il processo era l’aggravante di aver agito per agevolare Cosa nostra, che aumenta la pena e allunga di conseguenza i tempi. Ma per riconoscerla serve la prova che l’imputato sapesse di favorire l’organizzazione mafiosa. I giudici hanno ritenuto provato che i tre poliziotti sapevano di costruire accuse false; non che sapessero di fare il gioco della mafia. Caduta l’aggravante, è caduto il processo.

C’è poi un secondo paradosso. Le motivazioni d’appello indicano in La Barbera il regista consapevole dell’operazione e parlano di interessi esterni a Cosa nostra; ma l’uomo che, secondo i giudici, conosceva quei legami era morto nel 2002, prima ancora che si scoprisse la falsità di Scarantino. Il processo ha potuto giudicare soltanto gli esecutori, non chi aveva impartito le direttive. L’inchiesta su De Gennaro si muoveva su un terreno diverso: le condotte contestate risalgono agli anni tra il 2023 e il 2025 e per esse il reato di depistaggio era pienamente applicabile. Era, per questo, il primo tentativo di portare davanti a un giudice non un’ipotesi storica, ma comportamenti recenti. Un tentativo che la morte dell’indagato ha interrotto.

Capitolo 11 – Scarantino, vittima e strumento

Il 30 maggio 2026 la Corte d’appello di Perugia revoca la condanna a otto anni per calunnia aggravata inflitta a Vincenzo Scarantino il 27 dicembre 2002 dal gip di Roma. Quella condanna non riguardava le accuse contro gli innocenti di via D’Amelio, ma la ritrattazione del 1998: Scarantino era stato punito per avere accusato magistrati, dirigenti e funzionari di polizia di averlo spinto a mentire. Alla luce delle sentenze sul depistaggio, quelle accuse non potevano più essere considerate calunniose. Gli otto anni di pena, però, li aveva già scontati.

La figura di Scarantino resta ambigua. Ha mentito, ha ritrattato, ha di nuovo mentito. Ma le sentenze successive hanno chiarito che quelle menzogne non nacquero da sole. Il pentito della Guadagna non sapeva nulla della strage: ciò che raccontava gli era stato messo in bocca.

Capitolo 12 – La pista mafia e appalti

Accanto alla domanda su chi abbia depistato, ce n’è un’altra che da anni divide magistrati, studiosi e politica: perché Borsellino fu ucciso così in fretta, appena cinquantasette giorni dopo Falcone. Nel tempo si sono contrapposte diverse letture: la trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra, la cosiddetta pista nera legata alla destra eversiva, il dossier mafia e appalti.

Quest’ultimo è il rapporto redatto dal Ros dei Carabinieri di Mario Mori e Giuseppe De Donno sugli intrecci tra Cosa nostra, imprenditoria e politica nella spartizione dei lavori pubblici in Sicilia. Falcone lo aveva voluto, Borsellino se ne stava interessando nelle sue ultime settimane. Il 13 luglio 1992 la Procura di Palermo firmò la richiesta di archiviazione di una parte di quel filone; il giorno dopo, il 14 luglio, si tenne in Procura una riunione alla quale Borsellino partecipò.

Sotto la presidenza di Chiara Colosimo, la Commissione parlamentare antimafia ha messo il dossier al centro del suo lavoro sulla strage, con decine di audizioni e un confronto politico durissimo. La presidente ha più volte definito via D’Amelio il più grande depistaggio della storia italiana e ha annunciato una relazione conclusiva per l’autunno 2026. Dall’opposizione, il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, ha accusato la maggioranza e la Procura di Caltanissetta di isolare via D’Amelio dalle altre stragi e di trasformare la Commissione in un tribunale mediatico.

Il 3 ottobre 2026 il gip di Caltanissetta Santi Bologna, con un decreto di oltre seicento pagine, archivia il filone contro ignoti sul movente mafia e appalti, accogliendo la richiesta del procuratore Salvatore De Luca e dell’aggiunto Pasquale Pacifico. Gli elementi raccolti, scrive il giudice, non consentono di iscrivere alcun indagato né di formulare una ragionevole previsione di condanna. Ma il provvedimento non è neutro: per il gip Borsellino non fu informato, né prima né durante la riunione del 14 luglio, della richiesta di archiviazione firmata il giorno precedente, e la vicenda viene letta come una possibile concausa della strage.

Il decreto contiene anche un passaggio che diventa subito un caso politico: il giudice attribuisce a Scarpinato una attività depistante. Il centrodestra chiede al senatore di lasciare la Commissione; lui respinge tutto e si definisce, al contrario, il depistato. La giunta locale dell’Associazione nazionale magistrati esprime solidarietà al gip. Nello stesso periodo si chiude con un’archiviazione la posizione dell’ex magistrato Gioacchino Natoli. Sul fronte opposto, una parte della stampa critica la stretta collaborazione tra Commissione e Procura nissena, parlando di procedure anomale e di una controinchiesta che mette alla gogna ex magistrati senza processo. Il gip, infine, indica alla Procura una direzione per far ripartire le indagini sulla strage: tornare all’origine materiale dell’attentato, a cominciare dalla Fiat 126.

Capitolo 13 – L’inchiesta su Gianni De Gennaro

A metà novembre 2026 la notizia irrompe nelle redazioni: Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa. Il giovedì precedente i carabinieri del Ros hanno perquisito immobili nella sua disponibilità e sequestrato telefono e computer.

Il nome pesa come pochi altri. Nato a Reggio Calabria nel 1948, entrato in Polizia nel 1973, De Gennaro è stato uno dei poliziotti più vicini a Giovanni Falcone: nel 1984 si occupa dell’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta, nel 1989 è il primo direttore dello Sco, tra il 1992 e il 1993 è ai vertici della Dia. Capo della Polizia dal 2000, attraversa la stagione del G8 di Genova, dalla quale esce assolto in via definitiva nel processo legato alla scuola Diaz. Sarà poi capo di gabinetto al Viminale, direttore del Dis che coordina i servizi segreti, sottosegretario con delega all’intelligence nel governo Monti, presidente di Finmeccanica e poi Leonardo, infine presidente del consorzio Eurolink per il Ponte sullo Stretto.

Le accuse, secondo la ricostruzione della Procura, si muovono su due filoni. Il primo è un depistaggio dichiarativo: De Gennaro, attraverso il suo storico collaboratore Francesco Pacetto e l’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, avrebbe indotto il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno a non parlare con i magistrati. Il 15 maggio 2025 Contorno, convocato a Caltanissetta, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il secondo filone è un depistaggio materiale. Dopo le perquisizioni del settembre 2023 nelle case dei familiari di La Barbera, De Gennaro, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e Carnicelli avrebbero spostato e nascosto documenti cartacei e informatici; altri sarebbero stati distrutti. Nelle intercettazioni del Ros, secondo quanto riportato dall’Espresso, l’ex capo della Polizia avrebbe detto: “Io ormai ho distrutto tutto”.

I pm contestano due aggravanti: aver agito per favorire Cosa nostra, impedendo l’identificazione di soggetti esterni che concorsero nella strage, e per coprire le responsabilità nella sparizione dell’agenda rossa. Agli atti c’è anche l’assunzione nei servizi della figlia di La Barbera, che secondo l’accusa sarebbe stata favorita da De Gennaro.

La Procura chiede gli arresti domiciliari per De Gennaro e Pacetto e la sospensione dalle funzioni per Carnicelli. Il gip Giulia Zappalà respinge. Secondo il procuratore De Luca il giudice non contesta in gran parte i fatti, ma ne dà una diversa lettura giuridica: il depistaggio materiale sarebbe configurabile solo se si dimostrasse che i documenti occultati o distrutti erano collegati alla sottrazione dell’agenda rossa. La Procura, invece, ritiene che la condotta riguardi un perimetro più ampio: il ritorno di Contorno a Palermo nel 1989, le lettere anonime del “Corvo” che accusavano Falcone e lo stesso De Gennaro, il fallito attentato all’Addaura, la stagione delle stragi, il falso pentito Scarantino.

Il 12 novembre i pm presentano appello al Tribunale del riesame, che fissa l’udienza per il 1° dicembre. Sul fronte opposto non mancano le voci critiche: Il Foglio contesta la solidità dell’accusa, osservando che dalle conversazioni non emergerebbe alcun ordine di De Gennaro e che sarebbe stato lo stesso Contorno a chiamare Pacetto per comunicargli che non intendeva rispondere. Va ribadito che De Gennaro non è mai stato rinviato a giudizio né condannato per questi fatti.

Capitolo 14 – 21 novembre 2026

Sabato 21 novembre, in mattinata, Gianni De Gennaro viene trovato senza vita nella sua casa di campagna in Maremma, dove si era recato da solo. Aveva 78 anni. A dare l’allarme sono le persone che lavoravano nella casa, dopo che i familiari non erano riusciti a mettersi in contatto con lui. Secondo le prime ricostruzioni l’ex capo della Polizia si è tolto la vita.

Sul posto arrivano il magistrato di turno della Procura di Grosseto e la procuratrice della Dda di Firenze, Rosa Volpe; i Ris dei Carabinieri eseguono i rilievi. Secondo quanto riferito da Sky Tg24, si procede anche per l’ipotesi di istigazione al suicidio. Le fonti vicine all’ex prefetto descrivono un uomo sconvolto dall’inchiesta. Il sottosegretario Alfredo Mantovano lo ricorda come un servitore dello Stato. Il difensore, l’avvocato Francesco Bertorotta, che lo assisteva dalle accuse formulate a Caltanissetta, conferma la notizia.

Sul piano giuridico la morte dell’indagato estingue il reato nei suoi confronti, secondo l’articolo 150 del codice penale. Ciò significa che sulla posizione di De Gennaro non ci sarà mai un giudizio: né una condanna né un’assoluzione. Il procedimento potrà proseguire per gli altri indagati, ma la persona attorno alla quale ruotava l’ipotesi più grave non potrà più essere ascoltata. Ancora una volta, come accadde con la morte di La Barbera nel 2002, la verità processuale su via D’Amelio perde uno dei suoi possibili testimoni chiave.

Capitolo 15 – Che cosa resta

A trentaquattro anni dalla strage, i punti fermi sono pochi ma solidi. Cosa nostra ha ideato ed eseguito l’attentato, e i suoi vertici sono stati condannati. Le prime indagini sono state deviate attraverso un falso pentito costruito a tavolino, e almeno tre poliziotti del gruppo investigativo vi hanno partecipato con dolo. Innocenti hanno scontato pene lunghissime. L’agenda rossa è sparita e non è mai stata ritrovata.

Sul resto, a cominciare dal perché, le sentenze offrono ipotesi più che certezze. Le Corti nissene parlano di interessi e centri di potere esterni a Cosa nostra che il depistaggio doveva proteggere, ma nessun soggetto esterno è mai stato condannato per la strage. Le piste restano concorrenti: mafia e appalti, trattativa, pista nera. Ognuna ha i suoi sostenitori, nelle aule giudiziarie come in Parlamento, e lo scontro tra queste letture è diventato, negli ultimi anni, anche scontro politico.

Il bilancio giudiziario del depistaggio, intanto, è chiuso per prescrizione e per morte. La Barbera è scomparso prima di essere processato; Bo, Mattei e Ribaudo sono stati riconosciuti autori o partecipi della calunnia ma salvati dal tempo; De Gennaro è morto prima che un giudice potesse valutare le accuse. La Commissione antimafia si prepara a consegnare la sua relazione, la Procura di Caltanissetta continua a indagare, il Riesame era chiamato a pronunciarsi il prossimo 1° dicembre. Resta la domanda che Paolo Borsellino, in un certo senso, ci ha lasciato in eredità nelle pagine di quell’agenda: chi aveva interesse a che lui non parlasse, e chi, dopo, aveva interesse a che non si sapesse. Per ora la risposta non è in nessuna sentenza.

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