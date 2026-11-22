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Si chiude senza un accordo la COP31 ad Antalya, in Turchia. L’Unione Europea e un ampio fronte di Paesi hanno bocciato la bozza finale dell’intesa, giudicata inaccettabile per la totale assenza di riferimenti all’abbandono dei combustibili fossili.

A certificare il fallimento dei negoziati — protrattisi per due giorni oltre la scadenza ufficiale, rendendo questo vertice la conferenza ONU sul clima più lunga della storia — è stato il presidente della COP31 e ministro dell’Ambiente turco, Murat Kurum, che nella sessione conclusiva di domenica ha preso atto della mancanza di consenso per l’adozione del testo.

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Il nodo centrale della discordia ha riguardato proprio il futuro delle fonti fossili. Dopo una prima bozza che spingeva per una loro rapida eliminazione, una seconda versione diffusa giovedì aveva cancellato ogni menzione al tema, scatenando la reazione immediata di una coalizione guidata da Francia e Panama, che venerdì aveva chiesto a gran voce un impegno chiaro per la transizione energetica. Neanche l’ultima revisione pubblicata domenica mattina è riuscita a sbloccare lo stallo. Durissima la posizione di Bruxelles, espressa dal ministro irlandese per il Clima e l’Energia Darragh O’Brien (a nome della presidenza di turno dell’UE): l’Europa si è rifiutata di avallare un “Patto di Antalya” ritenuto “non all’altezza del momento”, poiché ignora il principale motore del cambiamento climatico.

Forte delusione è stata espressa anche ai vertici delle Nazioni Unite. Il segretario generale António Guterres ha parlato di “profonda frustrazione”, lanciando un monito contro le pressioni delle lobby energetiche: “Chi trae profitto dalla distruzione del nostro pianeta non deve mai dettare i termini della battaglia per salvarlo”. Sulla stessa linea il ministro australiano per il Clima Chris Bowen, negoziatore chiave del vertice, che ha definito l’esito della conferenza “molto deludente”.

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