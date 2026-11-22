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SIRACUSA / AMBIENTE – Dieci nuovi alberi di ulivo per arricchire il patrimonio verde cittadino e educare le nuove generazioni alla tutela del territorio. In occasione della Festa Nazionale degli Alberi, le studentesse e gli studenti delle classi prime dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Siracusa hanno messo a dimora dieci esemplari nel boschetto di pertinenza della scuola.

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[Immagine: Un momento della messa a dimora degli ulivi all’Istituto Einaudi di Siracusa]

Un impegno lungo cinque anni e il progetto «Einaudi Ambiente Sostenibile»

Alla cerimonia hanno preso parte i genitori, il dirigente scolastico Egizia Sipala, il responsabile della sostenibilità ambientale dell’istituto Salvo La Delfa, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa, il presidente dell’associazione Natura Sicula Fabio Morreale e la presidente dell’associazione Piantala Giorgia Grillo. Apprezzamenti per l’iniziativa sono inoltre giunti dal vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera e dagli ambientalisti Paolo Tuttoilmondo, Pippo Ansaldi ed Emma Schembari.

Gli alunni delle prime classi non si sono limitati alla piantumazione, ma hanno assunto l’impegno di curare e seguire la crescita degli ulivi lungo l’intero percorso scolastico fino al quinto anno. Come spiegato dal professor Salvo La Delfa, l’iniziativa rientra nel programma «Einaudi Ambiente Sostenibile», avviato nel gennaio 2020 per diffondere una cultura ecocentrica e sensibilizzare i giovani sui temi della transizione ecologica, della decarbonizzazione e dei cambiamenti climatici.

Le buone pratiche ambientali e il ruolo della barriera verde

Il dirigente scolastico Egizia Sipala ha ricordato le numerose azioni già attivate dall’istituto aretuseo sul fronte della sostenibilità: dall’indirizzo di studi TrED (Transizione Ecologica e Digitale) alla compostiera statica di comunità, dalla raccolta differenziata e degli oli vegetali esausti fino alle tre serre agricole, agli orti scolastici, alle aule didattiche realizzate con pedane riciclate e alla messa a dimora di oltre 350 piantine di specie autoctone.

Nel corso dell’incontro, Michelangelo Giansiracusa ha ribadito il valore strategico della piantumazione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, mentre Fabio Morreale (Natura Sicula) ha evidenziato come il boschetto dell’Einaudi, insieme al vicino Bosco delle Troiane di viale Scala Greca, possa svolgere un’importante funzione di barriera naturale contro le sostanze odorigene a tutela del quartiere.

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