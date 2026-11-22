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SICILIA / ENOGASTRONOMIA – Con l’arrivo dei primi freddi autunnali, la cucina siciliana porta in tavola i sapori caldi e avvolgenti della stagione. Per la rubrica dedicata al piatto del giorno, proponiamo un primo piatto che celebra i prodotti della terra d’autunno: le busiate fresche con crema di zucca rossa, salsiccia dei Nebrodi e scaglie di provola affumicata. Una preparazione ricca, cremosa e saporita, perfetta per il pranzo della domenica.

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Ingredienti (per 4 persone)

400 g di busiate fresche di grano duro siciliano

di busiate fresche di grano duro siciliano 500 g di zucca rossa (già pulita e privata della scorza)

di zucca rossa (già pulita e privata della scorza) 250 g di salsiccia fresca siciliana al finocchietto

di salsiccia fresca siciliana al finocchietto 120 g di provola affumicata siciliana (o scamorza affumicata)

di provola affumicata siciliana (o scamorza affumicata) 1 scalogno

scalogno 1 rametto di rosmarino fresco

di rosmarino fresco Olio extravergine d’oliva dei Monti Iblei q.b.

dei Monti Iblei q.b. Sale e pepe nero macinato al momento q.b.

Preparazione

La crema di zucca: tagliate la zucca a cubetti regolari. In un tegame capiente fate appassire lo scalogno tritato finemente con un filo d’olio extravergine d’oliva e il rosmarino. Unite la zucca, lasciatela insaporire per qualche minuto, aggiungete un mestolo d’acqua calda (o brodo vegetale), regolate di sale e cuocete con il coperchio per circa 15-20 minuti finché non risulterà tenera. Eliminate il rosmarino e frullate fino a ottenere una crema liscia e vellutata. La salsiccia: nel frattempo, eliminate il budello dalla salsiccia, sgranatela con le mani e fatela rosolare in una padella antiaderente ben calda senza aggiungere grassi, finché non risulterà dorata e croccante. La mantecatura: cuocete le busiate in abbondante acqua salata, scolatele al dente conservando un po’ d’acqua di cottura e trasferitele nel tegame con la crema di zucca. Unite gran parte della salsiccia rosolata e mantecate a fuoco dolce per un paio di minuti. Impiattamento: servite ben caldo completando ogni piatto con la salsiccia croccante tenuta da parte, scaglie di provola affumicata che si scioglieranno leggermente al calore della pasta e una macinata di pepe nero.

Il vino consigliato: «Odo Augelli» (60% Grillo, 40% Catarratto)

Per esaltare la dolcezza naturale della zucca e bilanciare la sapidità della salsiccia al finocchietto e le note affumicate della provola, l’abbinamento ideale nel calice è «Odo Augelli», un bianco siciliano nato dall’incontro tra 60% Grillo e 40% Catarratto.

Un vino di grande personalità e carattere mediterraneo: il Grillo dona struttura, corpo e note fruttate calde capaci di sostenere la ricchezza del condimento, mentre il Catarratto apporta freschezza, sapidità e un finale pulito ed elegante che sgrassa il palato ad ogni sorso. Servito a una temperatura di 10-12 °C, accompagna il piatto con equilibrio e armonia.

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