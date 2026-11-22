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SIRACUSA / ATTUALITÀ – Un posto vuoto che resta impresso nello sguardo e nella memoria collettiva. All’interno dello stadio “Nicola De Simone” di Siracusa è stato collocato un seggiolino rosso dedicato a tutte le donne vittime di femminicidio e di violenza. Un simbolo silenzioso e permanente, destinato a rimanere per sempre vuoto sugli spalti, per custodire il ricordo delle vite spezzate e richiamare l’intera comunità alla responsabilità quotidiana.

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[Immagine: Un seggiolino rosso collocato sugli spalti dello stadio Nicola De Simone di Siracusa]

Il messaggio del sindaco Francesco Italia: «Un monito da non ignorare»

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale porta la sensibilizzazione contro la violenza di genere direttamente nel cuore di uno dei luoghi più frequentati della città. A sottolineare il valore dell’installazione è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia:

«Quel seggiolino vuoto è un monito che non possiamo ignorare. Portare questo segno all’interno di uno spazio vissuto ogni settimana da tanti cittadini e tifosi significa trasformare lo sport e la partecipazione collettiva in un presidio di rispetto, memoria e impegno civile contro la violenza sulle donne».

Dalla memoria all’impegno quotidiano

Attraverso questo gesto simbolico nel tempio del calcio aretuseo, Palazzo Vermexio rinnova la propria attenzione su un’emergenza culturale e sociale che coinvolge l’intera collettività, con l’obiettivo di trasformare il ricordo delle vittime in azioni concrete di prevenzione, ascolto e cambiamento culturale.

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