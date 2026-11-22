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BepiColombo entra nell’orbita di Mercurio

Al via la doppia esplorazione Europa-Giappone

La missione congiunta di Agenzia Spaziale Europea (ESA) e agenzia giapponese JAXA ha raggiunto l’orbita di Mercurio, come annunciato dall’ESA in un post su X.

Partita il 20 ottobre 2018, BepiColombo diventa così il secondo veicolo spaziale a orbitare attorno al pianeta più interno del Sistema Solare, dopo la sonda Messenger della NASA nel 2011.

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Doppia sonda e tappe verso l’orbita definitiva

A differenza delle missioni precedenti, BepiColombo inaugurerà un’osservazione simultanea con due orbiter dedicati:

Separazione dei moduli (9-10 dicembre): il veicolo si dividerà nel Mercury Planetary Orbiter (MPO) , costruito dall’ESA per analizzare la geologia di Mercurio, e nel Mercury Magnetospheric Orbiter (MIO) , sviluppato dalla JAXA per indagarne il campo magnetico.

il veicolo si dividerà nel , costruito dall’ESA per analizzare la geologia di Mercurio, e nel , sviluppato dalla JAXA per indagarne il campo magnetico. Inserimento finale (primavera 2027): entrambe le sonde dovrebbero raggiungere le rispettive orbite operative nella primavera del 2027.

entrambe le sonde dovrebbero raggiungere le rispettive orbite operative nella primavera del 2027. Il viaggio: già a settembre si era sganciato il modulo di trasferimento MFM, che grazie alla propulsione elettrica ha accompagnato il veicolo durante il lungo tragitto verso il Sole.

L’eredità di Giuseppe Colombo e il ruolo dell’Italia

Il nome della missione rende omaggio al matematico padovano Giuseppe “Bepi” Colombo (1920-1984). I suoi studi sulla dinamica rotazionale di Mercurio furono decisivi per la missione Mariner 10 della NASA, che nel 1974 effettuò i primi sorvoli ravvicinati senza però entrare in orbita.

Per operare in condizioni termiche estreme e proteggere la strumentazione scientifica ad alta precisione, la missione si avvale anche del contributo italiano, con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e le realtà del gruppo Leonardo Thales Alenia Space e Telespazio.

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