BepiColombo entra nell’orbita di Mercurio
Al via la doppia esplorazione Europa-Giappone
La missione congiunta di Agenzia Spaziale Europea (ESA) e agenzia giapponese JAXA ha raggiunto l’orbita di Mercurio, come annunciato dall’ESA in un post su X.
Partita il 20 ottobre 2018, BepiColombo diventa così il secondo veicolo spaziale a orbitare attorno al pianeta più interno del Sistema Solare, dopo la sonda Messenger della NASA nel 2011.
Doppia sonda e tappe verso l’orbita definitiva
A differenza delle missioni precedenti, BepiColombo inaugurerà un’osservazione simultanea con due orbiter dedicati:
- Separazione dei moduli (9-10 dicembre): il veicolo si dividerà nel Mercury Planetary Orbiter (MPO), costruito dall’ESA per analizzare la geologia di Mercurio, e nel Mercury Magnetospheric Orbiter (MIO), sviluppato dalla JAXA per indagarne il campo magnetico.
- Inserimento finale (primavera 2027): entrambe le sonde dovrebbero raggiungere le rispettive orbite operative nella primavera del 2027.
- Il viaggio: già a settembre si era sganciato il modulo di trasferimento MFM, che grazie alla propulsione elettrica ha accompagnato il veicolo durante il lungo tragitto verso il Sole.
L’eredità di Giuseppe Colombo e il ruolo dell’Italia
Il nome della missione rende omaggio al matematico padovano Giuseppe “Bepi” Colombo (1920-1984). I suoi studi sulla dinamica rotazionale di Mercurio furono decisivi per la missione Mariner 10 della NASA, che nel 1974 effettuò i primi sorvoli ravvicinati senza però entrare in orbita.
Per operare in condizioni termiche estreme e proteggere la strumentazione scientifica ad alta precisione, la missione si avvale anche del contributo italiano, con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e le realtà del gruppo Leonardo Thales Alenia Space e Telespazio.
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