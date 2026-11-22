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Scontri, panico allo stadio e almeno 11 morti

Spari dagli elicotteri, blocchi stradali con camion in fiamme e fuga generale durante l’operazione a Guasave. Sulla testa del leader dei “Los Mazatlecos” gravava una taglia da 5 milioni di dollari.

Un’operazione lampo condotta da reparti speciali messicani con il supporto dell’intelligence statunitense. Colpi esplosi da elicotteri, “narcobloqueos” con mezzi incendiati e centinaia di spettatori in fuga da uno stadio di baseball durante una partita. Fausto Isidro Meza Flores, 44 anni, conosciuto come “El Chapo Isidro”, è stato fermato a Guasave, centro agricolo nello stato settentrionale di Sinaloa. Inserito tra i dieci latitanti più ricercati al mondo dall’FBI con una ricompensa di 5 milioni di dollari, il boss è stato arrestato in una giornata segnata da pesanti violenze che hanno causato almeno 11 vittime, inclusi quattro militari.

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Chi è El Chapo Isidro

A capo dei “Los Mazatlecos” (rivale del Cartello di Sinaloa), Meza Flores è indicato dagli investigatori americani come uno dei principali responsabili del traffico verso gli Stati Uniti di cocaina, eroina, fentanyl e altre sostanze stupefacenti. Partito dal basso nel narcotraffico mentre lavorava nel commercio di rottami metallici, ha fatto carriera fino ai vertici dell’organizzazione Beltrán Leyva, nata come scissione del Cartello di Sinaloa. In seguito ha dato vita a un proprio gruppo criminale — noto come organizzazione Meza-Flores o “Los Mazatlecos” — accusato di omicidi, rapimenti, estorsioni e torture.

La violenza durante e dopo il blitz

Insieme a El Chapo Isidro sono stati arrestati il suo vice Germán N., detto “Serafín”, e il referente finanziario José N.. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa messicano, dopo l’identificazione i tre sono stati portati a Città del Messico su un velivolo dell’Aeronautica militare per essere consegnati alla procura specializzata nella criminalità organizzata. Al blitz hanno preso parte unità speciali dell’esercito e della Guardia nazionale. I gruppi armati hanno reagito con armi pesanti, veicoli blindati e incendi: un esercizio commerciale ha preso fuoco vicino all’Ospedale generale, oltre cento automobilisti hanno trovato riparo in una stazione di servizio e decine di giovani sono rimasti bloccati all’interno di scuole e palestre.

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