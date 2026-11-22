Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

PESCARA / CRONACA – Attimi di grande paura nel Pescarese a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio. A Rosciano, un grosso albero si è abbattuto improvvisamente sulla sede stradale proprio mentre stava transitando un’automobile, sfiorando l’abitacolo.

Pubblicità

Evitato l’impatto pieno, a bordo anche due bambini

Il veicolo è riuscito ad evitare di essere travolto in pieno dal tronco: l’impatto ha infatti interessato soltanto la parte anteriore dell’auto. Secondo le prime informazioni raccolte, all’interno della vettura viaggiavano quattro persone, tra cui due bambini.

Accertamenti all’ospedale di Chieti

Nonostante il forte spavento, nessuno degli occupanti avrebbe riportato conseguenze gravi. A scopo precauzionale, tutti e quattro i passeggeri sono stati comunque accompagnati presso l’ospedale di Chieti per essere sottoposti agli accertamenti medici del caso.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale