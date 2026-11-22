Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

ROMA / CULTURA & MUSICA – Un viaggio nella storia del rock progressivo, tra memoria, note e sensibilità civile. All’Auditorium Parco della Musica di Roma, Steve Hackett racconta i Genesis in una serata speciale che intreccia ricordi d’epoca, musica e impegno per i diritti umani.

Pubblicità

[Immagine: Steve Hackett sul palco in concerto con la chitarra elettrica]

Tra ricordi, musica e diritti umani

L’appuntamento nella Capitale mette al centro il racconto della stagione vissuta con i Genesis, ripercorrendo il percorso artistico e umano di una delle formazioni più influenti della scena musicale internazionale. Un dialogo e una narrazione in cui la dimensione musicale si affianca all’attenzione verso i temi dei diritti umani, offrendo al pubblico un momento di ascolto e riflessione.

La cornice dell’Auditorium Parco della Musica

Ad accogliere l’evento è l’Auditorium Parco della Musica di Roma, spazio culturale di riferimento per la musica dal vivo e gli incontri d’autore, cornice ideale per valorizzare tanto il lato narrativo quanto quello sonoro della serata.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale