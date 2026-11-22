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ARIZONA / ESTERI – È diventato l’eroe della sua comunità Jay Stewart, un nonno dell’Arizona che ha tratto in salvo una bambina di appena due anni dopo che la piccola si era smarrita nel deserto. Una storia a lieto fine che ha commosso gli Stati Uniti, raccontata dallo stesso protagonista nel corso di una conferenza stampa: «Non lo dimenticherò mai finché vivrò».

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[Immagine: Paesaggio desertico in Arizona al tramonto, scenario delle ricerche]

La scomparsa dal cortile di casa e le ricerche

L’episodio risale allo scorso 17 novembre a Eloy, una località situata in un’area desertica dell’Arizona. Nel pomeriggio, la piccola Vella Campillo stava giocando nel cortile dell’abitazione di famiglia insieme ai fratelli, sotto la supervisione di un altro familiare, quando si è allontanata da sola senza che nessuno se ne accorgesse.

Scattato l’allarme lanciato dai genitori, Joseph Campillo e Deanna Fritz, è stata immediatamente avviata una vasta operazione di ricerca che ha mobilitato decine di agenti delle forze dell’ordine e numerosi cittadini accorsi come volontari per setacciare il deserto circostante prima che scendesse la notte.

Il ritrovamento tra i cespugli al limite dell’ipotermia

Tra i volontari impegnati nelle battute di ricerca c’era anche Jay Stewart. Dopo ben cinque ore, intorno alla mezzanotte, mentre la temperatura esterna era ormai scesa fino a 10 gradi, l’uomo stava perlustrando la vegetazione illuminando alcuni cespugli con la sua torcia quando ha visto spuntare la bambina.

Vella era viva e cosciente, ma ormai al limite dell’ipotermia. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie, la piccola si è ripresa ed è già potuta tornare a casa tra le braccia dei genitori.

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