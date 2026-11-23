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Oltre 12.000 persone sono state evacuate ieri sera dalla Co-op Live di Manchester — l’arena coperta più grande del Regno Unito — durante il concerto del rapper Don Toliver, a causa del rilascio nell’aria di una non meglio precisata “sostanza sconosciuta”. Secondo quanto riferito da Sky News, una persona è stata trasportata in ospedale.

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L’allarme è scattato poco dopo le 22:00, quando la polizia della Greater Manchester ha proclamato lo stato di emergenza in risposta a diverse segnalazioni di spettatori con sintomi riconducibili a un’intossicazione. Sul posto sono intervenute le squadre del servizio di ambulanze del Nord Ovest, che hanno prestato assistenza a più di 50 persone, alcune delle quali presentavano disturbi respiratori e irritazioni oculari.

Indagini e decontaminazione:

Se in un primo momento si era ipotizzato l’uso di gas lacrimogeno, gli inquirenti hanno poi preferito parlare genericamente di una sostanza ancora da identificare. Per precauzione è stata attivata un’unità specializzata nella gestione di aree a rischio per procedere alla decontaminazione.

Le testimonianze e l’appello:

Nei video condivisi sui social si vedono diversi presenti tossire e proteggersi le vie respiratorie mentre abbandonavano la struttura. Il servizio ambulanze ha invitato chiunque abbia partecipato alla serata e avverta malesseri o effetti collaterali a rivolgersi a un medico.

Le reazioni ufficiali:

Il vice capo della polizia Steph Parker ha spiegato che lo stato di emergenza ha consentito di coordinare rapidamente l’evacuazione e l’intervento congiunto dei soccorsi, sottolineando che le indagini dovranno ora chiarire natura e dinamica dell’accaduto. La direzione della Co-op Live ha definito l’episodio un “incidente tra la folla”, confermando la piena collaborazione con le autorità per accertarne le cause.

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