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SIRACUSA / POLITICA – Una settimana intensa e ricca di colpi di scena quella appena trascorsa sullo scacchiere politico della provincia di Siracusa. Tra lettere aperte, duelli verbali sui social network, affondi sui principali dossier ambientali del territorio e riorganizzazioni di partito in vista delle prossime scadenze elettorali, gli equilibri all’interno della coalizione di centrodestra hanno vissuto giorni di profonda ridefinizione.

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[Immagine: Palazzo Vermexio e il panorama politico siracusano]

1. Lo scontro frontale tra Grande Sicilia e Fratelli d’Italia

A tenere banco per gran parte della settimana è stato il braccio di ferro pubblico tra il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, e il dirigente provinciale meloniano Antonio Annino.

Tutto nasce dagli strascichi politici del voto a Palazzo Vermexio sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, respinta anche grazie all’astensione dei consiglieri vicini all’onorevole Giuseppe Carta. Dopo la lettera aperta con cui Vinciullo aveva sfidato Cannata a un confronto televisivo respingendo le accuse di «poltronite», il parlamentare avolese aveva rilanciato proponendo un faccia a faccia «tre contro uno» (includendo anche Carta e il sindaco Italia) o indicando Annino per un dibattito a due. Ne è seguita un’escalation di repliche al vetriolo fino al botta e risposta su Facebook tra Vinciullo e lo stesso Annino, tra stoccate sulle rispettive carriere, il passaggio al gruppo misto di un consigliere meloniano a Canicattini Bagni e i riflettori puntati sui terreni e sul sito del TMB ad Augusta.

2. L’affondo di Annino su Aretusacque, IAS e TMB

Proprio Antonio Annino, ospite questa settimana della trasmissione «Punto e a capo web», ha acceso i riflettori sulle principali criticità amministrative e ambientali della provincia. Il dirigente di Fratelli d’Italia ha denunciato come Aretusacque si sia dichiarata «non a controllo pubblico» nonostante la partecipazione maggioritaria pubblica al 51%, lanciando poi un allarme sui costi della depurazione legata all’IAS: secondo l’esponente meloniano, in assenza di programmazione, le bollette dei cittadini (a partire da Melilli) rischiano di triplicare nei prossimi anni. Nel mirino anche il silenzio politico sul nuovo impianto TMB e il posizionamento di Grande Sicilia, accusata di essersi collocata di fatto fuori dal perimetro del centrodestra siracusano.

3. Ieri il rilancio della Lega: «Abbassare i toni, priorità al territorio»

A chiudere la settimana politica è stato ieri il bagno di folla per la prima assemblea provinciale della Lega, convocata dal neo commissario Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta, affiancato dall’ex deputato regionale Giovanni Cafeo e dal parlamentare dell’Ars Carlo Auteri.

Dal palco dell’assemblea del Carroccio è arrivato un chiaro messaggio di distensione rivolto agli alleati della coalizione:

Giuseppe Di Mare ha annunciato un tour in tutti i comuni del Siracusano per strutturare il partito in vista delle Regionali, invitando tutte le forze del centrodestra ad abbassare i toni e a concentrarsi su ciò che unisce;

ha annunciato un tour in tutti i comuni del Siracusano per strutturare il partito in vista delle Regionali, invitando tutte le forze del centrodestra ad abbassare i toni e a concentrarsi su ciò che unisce; Giovanni Cafeo ha sottolineato la necessità di trasformare i singoli gruppi personali in un vero «sindacato dei territori», avvertendo che la litigiosità interna finisce per indebolire l’intera provincia;

ha sottolineato la necessità di trasformare i singoli gruppi personali in un vero «sindacato dei territori», avvertendo che la litigiosità interna finisce per indebolire l’intera provincia; Carlo Auteri ha infine rivendicato la compattezza della squadra leghista e il lavoro svolto con la Regione per sbloccare i fondi destinati alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, indicato come priorità assoluta per il territorio.

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