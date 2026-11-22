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PALERMO / CRONACA – Scatta l’allerta sanitaria al Polo tecnico comunale di via Ausonia a Palermo, dove sarebbero state riscontrate tracce di legionella in sei diversi punti acqua della struttura. Le cisterne dell’edificio sono state svuotate in strada e si resta ora in attesa dei risultati definitivi delle ulteriori analisi di laboratorio.

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[Immagine: Intervento e svuotamento delle cisterne all’esterno del Polo tecnico comunale di via Ausonia a Palermo]

I rilievi nei punti acqua e lo svuotamento dei serbatoi

Secondo quanto emerso, i controlli avrebbero evidenziato la presenza del batterio in sei punti acqua all’interno del plesso di via Ausonia. A scopo precauzionale, le cisterne di approvvigionamento idrico sono state svuotate riversando l’acqua sulla carreggiata esterna, nell’ambito delle procedure di verifica e messa in sicurezza.

In attesa degli esiti definitivi

Restano ora da valutare gli esiti completi delle nuove analisi disposte per accertare l’entità della contaminazione e definire i successivi interventi di bonifica e controllo sull’impianto idrico dell’edificio.

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