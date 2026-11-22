SPINAZZOLA / CRONACA – Dramma della strada nella tarda serata di sabato a Spinazzola, nel nord Barese. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni gravi, a seguito di un violento incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 9.

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[Immagine: Un mezzo dei Vigili del Fuoco impegnato nei rilievi di un incidente stradale notturno]

L’auto fuori strada e i soccorsi lungo la provinciale 9

Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo 147 che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. Il 17enne è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo: nonostante il rapido intervento dei Vigili del Fuoco, che lo hanno estratto dalla vettura, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il trasferimento in elisoccorso e le indagini

Alla guida dell’auto si trovava un ragazzo di 18 anni, soccorso dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Potenza, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Hanno invece riportato soltanto ferite lievi le due ragazze che sedevano a bordo della stessa vettura.

Sul luogo del sinistro, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale medico, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’autorità giudiziaria ha avviato un’indagine per omicidio stradale.

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