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I Carabinieri della Stazione di Carlentini, nell’ambito delle attività finalizzate a verificare il rispetto della normativa giuslavoristica, hanno effettuato diversi controlli.

Un 52enne, proprietario di un’azienda agricola, è stato denunciato in stato di libertà poiché, a seguito di controlli effettuati unitamene al personale dell’A.R.P.A., è stata accertata la presenza di uno scarico sul suolo di acque reflue industriali senza autorizzazione e poiché risultava avere installato un impianto di videosorveglianza interna senza le previste autorizzazioni.

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