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Operazione al ginocchio in Finlandia e stop di 3-4 mesi

Jannik Sinner ha sciolto ogni riserva: dopo gli ultimi consulti medici, tra cui un recente incontro a Milano, il tennista altoatesino ha optato per la via chirurgica per risolvere il problema al ginocchio. L’azzurro è già in viaggio verso la Finlandia, dove nel primo pomeriggio si affiderà alle cure di Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico di fama internazionale (già noto per aver operato calciatori del calibro di Ousmane Dembélé e Leonardo Spinazzola), che dovrebbe intervenire sulla parte esterna dell’articolazione.

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Tempi di recupero e tornei a rischio

La riabilitazione richiederà indicativamente dai tre ai quattro mesi. Questa tempistica costringe Sinner a rinunciare ufficialmente al Six Kings Slam di Riad — appuntamento in cui sperava di testare la propria tenuta fisica — e agli Australian Open 2027, la cui partecipazione era già appesa a un filo. L’obiettivo diventa ora il rientro in primavera, in concomitanza con l’avvio della stagione sulla terra rossa, fermo restando che la tabella di marcia dipenderà dall’esito dell’operazione e dalle risposte durante il recupero.

Sul fronte della classifica mondiale, qualora lo stop dovesse protrarsi oltre il previsto, l’azzurro avrebbe la possibilità di chiedere all’ATP il ranking protetto (riservato a chi resta fermo per almeno sei mesi). Si tratta tuttavia di un’ipotesi remota, dato che i punti accumulati dovrebbero garantirgli comunque una permanenza nelle zone altissime del tabellone.

Le reazioni dal mondo dello sport e delle istituzioni

La decisione ha subito raccolto il sostegno dei vertici sportivi italiani. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, intervenuto a La Politica nel pallone su Rai Radio 1, ha definito il problema fisico “ingiusto”, sottolineando come non sia dovuto a traumi o errori di preparazione. Binaghi ha poi ribadito la totale fiducia nelle scelte dello staff del giocatore, assicurando la massima disponibilità della Federazione.

Parole di incoraggiamento sono arrivate anche dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a margine dell’evento Italia Direzione Nord a Milano: “Auguriamo il meglio a Sinner per superare questo passaggio delicato, che fa parte del percorso di ogni grande campione. Lo aspettiamo in campo al massimo della condizione, certi che tornerà ancora più competitivo”.

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