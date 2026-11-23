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Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Ardea con le gravi accuse di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni dell’ex compagna di 26 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’incubo è iniziato intorno alle 2:30 nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre. L’uomo ha intercettato la giovane all’uscita dal lavoro e l’ha convinta a raggiungerlo con la propria auto in un parcheggio isolato. Lì ha estratto un coltello da cucina e, sotto la minaccia dell’arma, l’ha costretta a salire sulla sua vettura per poi condurla in un casolare abbandonato, dove ha abusato di lei. Nonostante lo choc, la 26enne è riuscita a convincere l’aggressore a riaccompagnarla alla propria auto; una volta rientrata a casa, ha immediatamente allertato il 112.

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Sul posto sono intervenuti i militari e i sanitari del 118, che hanno trasferito la vittima in “codice rosa” al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia. Dagli accertamenti è emerso che la ragazza aveva già sporto denuncia contro l’ex compagno lo scorso 12 novembre, presso la stazione di Marina di Tor San Lorenzo, per maltrattamenti e condotte violente subite durante la convivenza.

Dopo l’aggressione, il 32enne aveva contattato il 112 minacciando gesti anticonservativi, per poi disfarsi del telefono e rendersi irreperibile. Le indagini dell’Arma hanno permesso di tracciare i suoi spostamenti fino alle 8:30 di lunedì 23 novembre quando, in seguito a una nuova telefonata dell’uomo alla centrale operativa, i Carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato a piedi sul Lungomare di Ardea. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Velletri a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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