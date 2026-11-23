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MELILLI / CULTURA & AMBIENTE – Ambiente, cultura e identità territoriale sono stati i protagonisti della prima edizione dell’Eco Book Festival, svoltasi sabato 21 novembre presso il M.U.S.A. – Museo di Storia Naturale e Archeologia di Melilli. L’iniziativa, intitolata «Ecopoesie del legame», ha offerto un’occasione di confronto sul rapporto tra comunità e territorio, intrecciando la valorizzazione della memoria storica con i temi della sostenibilità ambientale.

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[Immagine: Un momento della prima edizione dell’Eco Book Festival al M.U.S.A. di Melilli]

Il volume sulla storia e le tradizioni di Melilli

Al centro dell’appuntamento vi è stata la presentazione del libro «Melilli – Storia, Cultura, Tradizioni, Personaggi» del Prof. Paolo Magnano, un’opera che ripercorre l’identità cittadina attraverso immagini, racconti, testimonianze e approfondimenti dedicati alle radici locali.

A dialogare con l’autore sono stati il Prof. Mario Blancato e il Prof. Giuseppe Astuto. All’incontro, moderato dall’editore Prof. Carlo Morrone, hanno inoltre preso parte il sindaco On. Giuseppe Carta, il Dott. Agatino Mirko Aloisio, il Prof. Avv. Daniel Amato e il Dott. Rosario Cutrona.

Il piano di bonifiche ambientali da circa 23 milioni di euro

Nel corso del festival, il sindaco Giuseppe Carta ha illustrato il percorso di messa in sicurezza e bonifica delle discariche del territorio, richiamando un piano di investimenti e progettualità per circa 23 milioni di euro sostenuto da finanziamenti pubblici:

Sei discariche già interessate da lavori (6,5 milioni di euro): Andolina, San Giuseppe, Dominici, Corvo, Belluzza e Canniolo.

Andolina, San Giuseppe, Dominici, Corvo, Belluzza e Canniolo. Ulteriori siti e aree SIN: risorse destinate alla messa in sicurezza permanente e al risanamento di altri siti, tra cui Dominici – terzo bacino, Millardo e Aprile in contrada Bagali, oltre agli interventi previsti nelle aree ricadenti nel SIN di Priolo.

Il nuovo logo «Melilli, Città dei Presepi» verso il Natale 2026

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per presentare il nuovo logo «Melilli, Città dei Presepi», destinato ad accompagnare la comunicazione delle iniziative del Natale 2026 e a rafforzare l’attrattività turistica e culturale del centro ibleo attraverso la tradizione presepiale.

«Il futuro di una città non si costruisce soltanto attraverso nuove opere, ma anche attraverso la capacità di recuperare, tutelare e valorizzare ciò che già possiede – ha dichiarato a conclusione dell’incontro il sindaco Giuseppe Carta –. L’Eco Book Festival racconta una Melilli che investe nel risanamento ambientale, riscopre la propria storia e promuove le tradizioni che la rendono unica. La presentazione della nuova identità di Melilli come Città dei Presepi, alle porte del Natale, è un ulteriore tassello per trasformare il nostro patrimonio ambientale e culturale in una risorsa per tutta la comunità».

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