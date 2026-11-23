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Lo svela l’ex capo del famoso servizio segreto israeliano

Il Mossad ha avuto un ruolo determinante nello sventare il piano terroristico dello Stato islamico che avrebbe dovuto colpire i concerti di Taylor Swift a Vienna nell’agosto del 2024.

A rivelarlo è stato l’ex direttore dell’agenzia di intelligence israeliana, David “Dedi” Barnea, durante un intervento a Gerusalemme a una conferenza organizzata dalla Ong Elnet (impegnata nella promozione dei rapporti tra Israele ed Europa), come riportato dal quotidiano Times of Israel.

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Nell’estate del 2024, le autorità avevano disposto la cancellazione di tre date viennesi del tour europeo della popstar americana in seguito all’allarme per un possibile attacco. Secondo quanto ricostruito da Barnea, l’allerta iniziale è partita dai servizi segreti austriaci. Una volta condivise le informazioni, il Mossad ha messo in campo le proprie capacità tecnologiche e di analisi per infiltrarsi nelle infrastrutture della rete terroristica, permettendo così l’arresto dei membri della cellula jihadista.

La stretta cooperazione tra l’intelligence israeliana e i partner europei ha permesso di smantellare l’organizzazione prima che entrasse in azione, evitando quello che l’ex capo del Mossad ha definito «un massacro di centinaia di giovani europei».

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