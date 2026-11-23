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Il mondo, soprattutto gli “Occidentali” fanno finta di non sapere.

Nell’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC) si affrontano simultaneamente più emergenze. Si tratta di Guerre senza Fine.

Anzitutto la lotta contro le Forze Democratiche Alleate (ADF) – milizia affiliata allo Stato Islamico – in un contesto di violenza cronica e fragilità istituzionale, mentre il Paese è in costante emergenza Ebola.

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Un quadro di crisi multiple nella RDC

Sicurezza e conflitti

Tra Nord Kivu e Ituri proseguono gli scontri e l’avanzata del gruppo ribelle M23 malgrado i negoziati e le intese promosse a livello internazionale. Le ostilità bloccano i corridoi umanitari e alimentano l’insicurezza diffusa.

Emergenza Ebola

Continua una pesante epidemia di Ebola, vicina ai 11.800 casi e ai 5.800 morti, il cui contenimento è fortemente ostacolato dai combattimenti e dall’instabilità sul territorio.

Insicurezza alimentare

Stime rilanciate da Vatican News indicano che nella prima metà del 2027 oltre 30 milioni di persone rischiano di trovarsi in condizioni di grave crisi alimentare.

Risorse minerarie

L’ente regolatore ARECOMS ha disposto la sospensione temporanea dell’export di cobalto a decorrere dal 30 novembre 2026.

Le atrocità delle ADF e il racconto dei sopravvissuti

Nel mosaico di gruppi armati attivi nell’est congolese, le ADF si segnalano per brutalità sistematica nel tentativo di consolidare un’area di insediamento in una regione a prevalenza cristiana, ricorrendo a violenze sessuali sulle donne e al reclutamento forzato degli uomini.

A Mbau, lungo l’unica strada sterrata del centro abitato, una donna di 37 anni ha aperto le porte del proprio laboratorio di sartoria al riparo da sguardi esterni per raccontare l’assalto subito sette anni fa, il 19 novembre 2019, ad opera delle ADF. Madre di cinque figli, porta sulla schiena cicatrici profonde e ispessite che hanno compromesso la funzionalità muscolare del braccio destro, segno indelebile di quell’aggressione.

«Era l’una del mattino quando hanno forzato la porta. Mi hanno separata dal mio bambino di sei mesi e trascinata fuori, poi mi hanno squarciato il collo con dei machete. Quando ho tentato di fuggire, mi hanno sparato. Sono crollata a terra e loro se ne sono andati, credendo che fossi morta».

Ritrovata all’alba nuda e immersa nel sangue ma ancora in vita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale da un vicino.

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