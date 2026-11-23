Read this article in English→

PALERMO / CRONACA & INCHIESTA – Sono 115 i casi censiti in Sicilia, dei quali 65 sommersi e mai approdati nelle aule giudiziarie, con 292 vittime individuate e 87 sacerdoti segnalati. È il quadro tracciato per l’Isola dal nuovo dossier firmato da Francesco Zanardi, presidente della Rete L’Abuso, l’unica associazione italiana che riunisce i sopravvissuti agli abusi in ambito clericale.

Pubblicità

I numeri dell’archivio e la mappa delle province

La mappatura, che abbraccia tutte le regioni italiane, raccoglie oltre vent’anni di lavoro incrociando 585 articoli di stampa, 54 schede investigative e il database interno iCODIS: numeri che non costituiscono una stima statistica complessiva del fenomeno, ma i casi concretamente documentati dall’associazione.

Rispetto al precedente censimento siciliano – che contava 103 vicende e 270 vittime, di cui 256 minorenni all’epoca dei fatti – il quadro si amplia ulteriormente:

Vittime identificate: 244 uomini e 48 donne;

244 uomini e 48 donne; Esiti giudiziari: 19 condanne definitive, 7 di primo grado, 5 di secondo grado e 4 patteggiamenti;

19 condanne definitive, 7 di primo grado, 5 di secondo grado e 4 patteggiamenti; Distribuzione territoriale: Palermo registra 22 casi e Catania 18, mentre i dati dettagliati dell’intera regione saranno diffusi sabato prossimo nell’ambito dell’inchiesta nazionale condotta dalle vittime.

Il vuoto documentale sulle procedure canoniche

«Quello che ci chiediamo – sottolinea Zanardi – è cosa accade quando una denuncia arriva alle autorità ecclesiastiche. Su 115 casi, per 103 non risultano disponibili informazioni sull’esito delle procedure canoniche. Un vuoto documentale che non dimostra automaticamente l’assenza di interventi, ma rende difficile ricostruire le risposte delle diocesi».

Il processo a Enna e i casi giudiziari nell’Isola

Tra le vicende più emblematiche spicca quella della diocesi di Piazza Armerina: l’11 dicembre è attesa al Tribunale di Enna la sentenza di primo grado per il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, imputati di falsa testimonianza nell’ambito del processo a don Giuseppe Rugolo, già condannato in via definitiva a tre anni per violenza sessuale su minori. La Procura di Enna ha chiesto per entrambi due anni di reclusione senza sospensione condizionale. Sul fronte giudiziario si registra inoltre la conferma della condanna a otto anni per l’ex catechista accusato di abusi su una minorenne a Gela.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale