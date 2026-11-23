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Oggi, 23 novembre 2026, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha votato all’unanimità per reintegrare Jensen Huang nei ruoli di presidente, amministratore delegato e membro del Cda.

I punti chiave della vicenda

Le dimissioni

Lo scorso 12 novembre Huang aveva lasciato ogni incarico in seguito allo scandalo legato a due relazioni extraconiugali, una delle quali con una cittadina cinese sospettata di spionaggio per conto di Pechino.

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La decisione del Cda

A undici giorni dall’addio e dopo diversi colloqui con il fondatore, il board ha rinnovato la fiducia a Huang, dichiarandosi soddisfatto per la sua trasparenza e confermando la sua idoneità a guidare il gruppo.

Indagini e sicurezza

Il ritorno al vertice non blocca l’inchiesta interna indipendente né l’audizione a porte chiuse davanti al Congresso fissata per il 1° dicembre. L’azienda ha inoltre creato un nuovo comitato dedicato alla sicurezza nazionale e al controllo delle esportazioni.

La governance

Colette Kress, che aveva assunto la guida ad interim, torna a ricoprire esclusivamente il ruolo di Chief Financial Officer (CFO), mentre Harvey C. Jones rimane presidente del Cda.

Reazioni di mercati e politica

L’annuncio ha spinto il titolo Nvidia in rialzo del 27% in Borsa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto con favore la notizia sui social, definendo la decisione del board «giusta e appropriata» e sottolineando come il Paese abbia bisogno della leadership di Huang.

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