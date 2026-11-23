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Chiedere formalmente al Governo la riattivazione del tavolo tecnico interministeriale sul Sisma ’90, affinché la vicenda possa tornare al centro dell’agenda istituzionale e arrivare finalmente a risposte concrete. È questo l’obiettivo del tavolo interprovinciale riunitosi questa mattina, in videoconferenza, su iniziativa dei Liberi Consorzi Comunali di Siracusa e Ragusa, coordinati dai rispettivi presidenti Mariarita Schembari e Michelangelo Giansiracusa.All’incontro hanno preso parte numerose organizzazioni sindacali, rappresentanti delle categorie interessate e portatori di interesse, confermando quanto la questione resti particolarmente sentita e quanto sia urgente individuare una soluzione definitiva. Più contenuta, invece, la presenza della rappresentanza politica territoriale, un aspetto sul quale i promotori hanno richiamato l’attenzione, sottolineando l’importanza di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni.Al centro del confronto, la predisposizione di un documento unitario che raccolga le richieste e le proposte emerse durante la riunione.

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L’obiettivo è trasmettere alle istituzioni nazionali una posizione condivisa e sollecitare la ripresa dei lavori del tavolo tecnico interministeriale.«Non possiamo consentire che questa vicenda rimanga ancora senza risposte. La partecipazione dei portatori di interesse dimostra quanto sia importante mantenere alta l’attenzione. Occorre adesso un’assunzione di responsabilità collettiva», hanno dichiarato Schembari e Giansiracusa.I due Liberi Consorzi intendono proseguire il percorso di collaborazione avviato, lavorando alla definizione di una proposta condivisa da sottoporre agli organismi competenti.La richiesta è chiara: superare gli stalli che hanno caratterizzato negli anni la vicenda e riaprire un confronto istituzionale capace di produrre risultati. «Siracusa e Ragusa intendono parlare con una voce sola, trasformando le istanze dei territori in una proposta concreta per riaprire un confronto con il Governo nazionale che non può essere ulteriormente rinviato», concludono i presidenti.

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