Read this article in English→

“Questa è una giornata storica per Augusta, una giornata di festa per la nostra città e per tutta la comunità. Il rigetto da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa del ricorso presentato da Aretusacque contro il Commissario straordinario per la depurazione rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro territorio” Lo dice il sindaco di August, Giuseppe Di Mare che continu: “. Eravamo certi della correttezza dell’operato del Commissario Fabio Fatuzzo e della solidità del percorso intrapreso, tanto che ci siamo sempre costituiti a difesa del commissario. Oggi questa decisione ci consente di guardare avanti con ancora maggiore fiducia. Si diradano finalmente le nubi che hanno accompagnato una vicenda tanto importante quanto attesa dalla nostra comunità. Adesso, però, non c’è più tempo da perdere. Bisogna aprire il cantiere senza indugio e dare finalmente concretezza a un’opera strategica per Augusta, per la tutela dell’ambiente, per la salute dei cittadini e per il futuro del nostro territorio. La nostra città attende da troppo tempo risposte su un’infrastruttura essenziale. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di procedere con determinazione, nella convinzione che Augusta meriti un sistema di depurazione adeguato e moderno. Oggi possiamo guardare a questo traguardo con soddisfazione, ma soprattutto con la consapevolezza che è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Il nostro obiettivo è uno solo: vedere partire i lavori e consegnare finalmente alla città un’opera che aspetta da anni. Continuerò a seguire personalmente ogni passaggio, perché questa occasione non può e non deve essere sprecata. Augusta merita risultati concreti e oggi abbiamo una ragione in più per credere che questo obiettivo possa finalmente diventare realtà

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale