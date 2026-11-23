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AUGUSTA / ATTUALITÀ & TERRITORIO – Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e all’aggregazione nasce ad Augusta. La Giunta municipale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del parco sportivo e ricreativo polifunzionale in contrada Pietrerosse, un intervento del valore complessivo di 300 mila euro interamente coperto con risorse del bilancio comunale.

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L’iter autorizzativo e il via libera della Soprintendenza

L’opera mira a riqualificare e valorizzare un’area strategica del territorio comunale creando un polo moderno destinato alle attività sportive e al tempo libero. Sotto il profilo amministrativo, il progetto ha già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Siracusa e completato tutte le verifiche tecniche necessarie per il passaggio alla fase esecutiva.

Un investimento per giovani, famiglie e inclusione sociale

Dall’Amministrazione comunale sottolineano la valenza strategica dell’investimento per la crescita della comunità: «Investire nello sport significa investire nella qualità della vita, soprattutto dei giovani e delle famiglie. Vogliamo una città che offra sempre maggiori opportunità di incontro, partecipazione e condivisione, con luoghi capaci di favorire l’inclusione sociale e il benessere della comunità».

L’intervento in contrada Pietrerosse si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana: «La nostra idea di Augusta – conclude la nota – è quella di una città sempre più vivibile, accessibile e attenta alle esigenze di tutte le generazioni».

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