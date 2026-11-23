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PALERMO / POLITICA & INFRASTRUTTURE – «A pochi giorni dalla pubblicazione dell’avviso per l’accesso al Fondo per gli investimenti territoriali (Fit), abbiamo già ricevuto centinaia di istanze. Un risultato che conferma la validità delle scelte fatte dal governo Schifani e dei criteri adottati, con l’obiettivo di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari». È quanto afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando l’avvio della misura.

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La dotazione da 15 milioni e il focus sulle opere incompiute

Il Fondo per gli investimenti territoriali prevede uno stanziamento complessivo di circa 15 milioni di euro, suddiviso in tre linee di intervento principali:

3,6 milioni di euro destinati al completamento delle opere pubbliche incompiute, accessibili a dieci enti pubblici della Sicilia anche in forma di cofinanziamento;

destinati al completamento delle opere pubbliche incompiute, accessibili a dieci enti pubblici della Sicilia anche in forma di cofinanziamento; 1,8 milioni di euro riservati agli enti ecclesiastici per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio religioso;

riservati agli enti ecclesiastici per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio religioso; 10 milioni di euro – la quota più consistente – assegnati agli enti pubblici che presenteranno progetti per investimenti di interesse territoriale.

«Particolarmente significativa è la decisione di destinare una quota delle risorse al completamento delle opere pubbliche incompiute – sottolinea Aricò –. Il nostro obiettivo è quello di dare una risposta concreta su un tema che da tempo è anche al centro dell’attenzione della Corte dei conti. La magistratura contabile, infatti, ha più volte richiamato le amministrazioni alla necessità di utilizzare in modo efficiente le risorse pubbliche e di evitare che gli investimenti già effettuati si traducano in sprechi».

Procedure a sportello e trasparenza

L’esponente della Giunta regionale evidenzia inoltre la rapidità delle modalità di partecipazione previste dal bando: «Il Fit è stato concepito all’insegna della massima trasparenza, con procedure a sportello. È stata data ampia informazione sull’avviso, affinché tutti gli enti interessati potessero conoscere le opportunità offerte e presentare le proprie istanze. La partecipazione già registrata conferma l’interesse suscitato da questa misura che offre la possibilità concreta di accedere alle risorse attraverso una modalità aperta e veloce».

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