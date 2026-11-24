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Un presunto sistema di appalti pilotati, tangenti e irregolarità nella gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle scuole. È quanto emerso dall’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha portato all’esecuzione di sei misure interdittive nei confronti di un funzionario scolastico e cinque imprenditori.

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Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, su richiesta dell’Ufficio della Procura Europea (EPPO) di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta relativa alla gestione di circa 1,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici destinati a due istituti scolastici superiori della provincia aretusea.

Le risorse, provenienti da diversi programmi europei FESR 2014-2020 e REACT EU, oltre che dal PNRR (Next Generation Class e Labs), erano destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di laboratori scolastici innovativi e sostenibili.

Appalti pilotati e tangenti del 15%

Secondo la ricostruzione degli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Siracusa, il presunto meccanismo illecito sarebbe stato organizzato da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), in servizio presso entrambi gli istituti scolastici coinvolti, in concorso con un imprenditore di Modica.

Il funzionario scolastico avrebbe ripetutamente alterato le procedure di selezione dei fornitori, favorendo preventivamente alcune imprese in cambio di tangenti.

Le procedure di affidamento, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero state soltanto apparentemente concorrenziali. Altri operatori economici sarebbero stati coinvolti esclusivamente per simulare il rispetto delle regole e garantire una parvenza di regolarità alle gare.

In cambio dell’aggiudicazione degli appalti, le imprese prescelte avrebbero versato una somma pari al 15% dell’imponibile fatturato agli istituti scolastici. La tangente sarebbe stata suddivisa in due quote: il 5% destinato al funzionario scolastico e il restante 10% all’imprenditore che avrebbe gestito i rapporti con i fornitori.

Lavori non eseguiti e forniture non conformi

Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere numerose irregolarità nella certificazione delle prestazioni finanziate e nella rendicontazione delle attività svolte dal personale.

A sostenere il presunto sistema di irregolarità sarebbe intervenuto anche il dirigente scolastico dei due istituti, attraverso false attestazioni relative agli atti contabili e ai procedimenti amministrativi, secondo l’ipotesi investigativa.

I controlli hanno evidenziato che le condotte contestate avrebbero inciso anche sulla qualità degli interventi realizzati. Diverse opere e forniture sarebbero risultate non conformi agli standard previsti dai capitolati di gara.

In altri casi, invece, alcuni lavori sarebbero stati interamente omessi. Tra questi figurano interventi di illuminazione, verniciatura, automazione di un cancello e fornitura di porte.

Sei misure interdittive e sequestro di beni

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, accogliendo la richiesta della Procura Europea, ha disposto sei misure interdittive nei confronti del DSGA e dei cinque imprenditori risultati aggiudicatari degli appalti.

Benedetto Sirugo, direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) dell’istituto Ettore Majorana di Avola e dell’istituto superiore di Palazzolo Acreide. Secondo l’accusa, anche la dirigente scolastica Calogera Alaimo avrebbe avallato le irregolarità attraverso false attestazioni negli atti contabili e amministrativi.

I finanzieri hanno riscontrato diverse anomalie nella certificazione delle prestazioni e nella rendicontazione delle attività del personale, avallate – secondo l’accusa – anche da Calogera Alaimo, dirigente scolastico tramite false attestazioni negli atti contabili e amministrativi.

Per gli imprenditori Santi Lo Tauro, Giuseppe Paolo Pilano, Antonio Pisana, Vito Cantone e Gentjan Resulaj è stata disposta l’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per sei mesi.

Per la preside il Gip ha disposto l’interrogatorio preventivo prima dell’eventuale applicazione della misura cautelare.

Il tutto a discapito della qualità delle opere destinate agli studenti. In diversi casi i lavori e le forniture sono risultati non conformi ai capitolati di gara.

In altre circostanze, come per gli interventi di illuminazione, verniciatura, automazione di un cancello e fornitura di porte, i lavori non sarebbero stati nemmeno eseguiti. Oltre alle sei misure interdittive il giudice ha disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 30 mila euro a carico del funzionario scolastico, somma ritenuta il profitto dei reati contestati.

Tra le contestazioni figurano i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico. È stato inoltre disposto il sequestro di beni per un valore complessivo superiore a 30 mila euro, ritenuto profitto dei reati contestati, nei confronti del pubblico ufficiale.

Per il dirigente scolastico indagato è stata invece disposta l’esecuzione di un interrogatorio preventivo.

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