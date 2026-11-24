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Servono fino a 35 minuti per trovare posto

In quartieri come Sallustiano e Colonna i posti liberi crollano al 9%, ma la Capitale resta una delle metropoli più economiche d’Europa per le strisce blu.

Trovare un parcheggio nel centro di Roma può richiedere fino a 35 minuti al giorno, l’equivalente di quasi 12 ore al mese trascorse al volante a girare a vuoto. È quanto emerge dall’analisi dell’Inrix Parking Scorecard, che ha monitorato la mobilità in 121 grandi città nel mondo, posizionando la Capitale al 98° posto per disponibilità di stalli su strada. Nonostante il dato negativo, Roma riesce comunque a fare meglio di altre metropoli italiane e internazionali come Torino, Firenze, Parigi, Madrid e New York.

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Gli orari e i quartieri più critici

L’analisi ha evidenziato come la fascia oraria più complessa nei giorni feriali sia quella centrale, tra le 12:00 e le 14:00, quando nel centro storico resta libero meno di un terzo dei posti disponibili (29,3%). La situazione migliora leggermente la sera (42,7%) e durante il fine settimana (40,6%).

Scendendo nel dettaglio dei singoli rioni nella fascia di punta:

Sallustiano è la zona più critica in assoluto, con appena il 9% di posti liberi.

è la zona più critica in assoluto, con appena il di posti liberi. Colonna segue a ruota con solo il 13% di disponibilità.

segue a ruota con solo il di disponibilità. Trastevere e Campitelli offrono invece maggiore respiro, con rispettivamente il 38,5% e il 40,6% di stalli liberi.

A congestionare queste aree – nonostante la capillare presenza dei mezzi pubblici – è soprattutto la forte concentrazione di uffici, attività commerciali e ministeri, che spinge molti lavoratori e clienti a spostarsi comunque con l’auto privata.

Tariffe low-cost rispetto all’Europa

Se trovare posto è un’impresa, pagarlo pesa molto meno sulle tasche rispetto all’estero. Con una tariffa media di 1,05 euro l’ora, Roma si piazza al 19° posto tra le città più economiche dello studio. Un abisso rispetto ad altre capitali europee: a Parigi la sosta costa in media 6 euro l’ora, ad Amsterdam 7,53 euro e a Londra si arriva fino a 8,35 euro.

Le polemiche sul nuovo piano sosta

Sul fronte amministrativo, intanto, resta alta la tensione sul piano parcheggi approvato dal Campidoglio ad agosto dello scorso anno. Il progetto prevede l’introduzione di circa 30mila nuovi stalli a pagamento, ricavati sia da nuove aree sia convertendo 15mila posti attualmente gratuiti in strisce blu.

Contro questa misura, il Codacons ha presentato un ricorso collettivo al Tar del Lazio chiedendo lo stop al provvedimento. L’associazione dei consumatori accusa il Comune di non aver garantito sufficienti alternative gratuite per i residenti e punta il dito contro il previsto aumento degli incassi comunali (stimato in quasi 10 milioni di euro tra il 2026 e il 2027). Nel mirino c’è anche l’eliminazione dei tradizionali “grattini” cartacei, giudicata una scelta penalizzante per gli anziani e per chi ha poca dimestichezza con le app e i pagamenti digitali.

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