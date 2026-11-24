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SANTA VENERINA / ATTUALITÀ & TERRITORIO – Sono stati ufficialmente consegnati i lavori di recupero e consolidamento della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Santa Venerina, danneggiata dal terremoto di Santo Stefano del 2018. Alla cerimonia nei locali parrocchiali hanno preso parte il parroco don Orazio Tornabene, il responsabile unico del procedimento architetto Vincenzo Lauria e don Angelo Milone, direttore dell’Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto della Diocesi di Acireale.

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Il progetto da 900 mila euro

Finanziato con le risorse stanziate dal commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma nell’area etnea Salvatore Scalia, l’intervento comporta un investimento complessivo di 900 mila euro.

Il piano esecutivo prevede:

Il recupero del sagrato e del prospetto principale ;

e del ; L’ancoraggio delle statue in pietra e della croce;

Il consolidamento strutturale della torre campanaria ;

; Il restauro della volta interna della navata centrale.

Le voci della Diocesi e dell’Amministrazione

«È un momento importante per la nostra comunità – afferma il parroco don Orazio Tornabene –. La consegna dei lavori rappresenta l’avvio concreto di un percorso che consentirà di restituire alla chiesa piena sicurezza e dignità, dopo le ferite provocate dal terremoto».

Sulla complessità tecnica dell’opera interviene il Rup Vincenzo Lauria, evidenziando l’inizio di una fase operativa mirata a risolvere le criticità dell’edificio, mentre don Angelo Milone sottolinea come il cantiere coniughi sicurezza e tutela dell’identità storica di un luogo centrale per la vita sociale ed ecclesiale.

Soddisfazione anche dal Comune, con il sindaco Santo Raciti: «Grazie al finanziamento della Struttura Commissariale, confermiamo l’impegno sinergico delle autorità civili nella salvaguardia del territorio e nella valorizzazione del patrimonio sacro, restituendo alla comunità un bene così prezioso».

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