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AUGUSTA / CRONACA & ECONOMIA – Una vittoria su tutta la linea che ribalta completamente l’esito del primo grado e capovolge i conti a favore delle casse pubbliche. La Corte d’Appello di Catania (Sezione Specializzata in materia di Imprese) ha accolto il ricorso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nella complessa vicenda legata ai lavori di adeguamento della banchina commerciale di Augusta e alla fornitura di due grandi gru a portale per la movimentazione dei container.

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Il ribaltamento della sentenza e i risarcimenti

Se nel 2024 il Tribunale aveva condannato l’Autorità a versare circa 6 milioni di euro all’impresa appaltatrice (Consorzio stabile Valori), i giudici di secondo grado hanno rovesciato il verdetto: l’AdSP non dovrà sborsare alcun importo e ha invece ottenuto il diritto a incassare complessivamente 12,6 milioni di euro (cui andranno aggiunti interessi, rivalutazione e spese legali), così ripartiti:

10,7 milioni di euro dal Consorzio a titolo di risarcimento per i danni subiti;

dal Consorzio a titolo di risarcimento per i danni subiti; 1,8 milioni di euro a titolo di cauzione, che dovranno essere corrisposti dalla compagnia assicurativa Elite Insurance Company.

«Il provvedimento ristabilisce la verità dei fatti e tutela in modo decisivo l’interesse pubblico e le risorse della collettività – dichiara il commissario straordinario dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina –. Nonostante un primo grado sfavorevole, non abbiamo mai smesso di credere nella correttezza del nostro operato e, parallelamente alle battaglie nelle aule di giustizia, abbiamo lavorato senza sosta per non perdere i fondi europei e completare le opere. Oggi arriva una conferma fondamentale che ripaga la determinazione dell’Ente e ci permette di guardare avanti con ancora più forza per rendere operativo il terminal container di Augusta. Ringrazio i nostri uffici legali interni e l’Avvocatura dello Stato nella persona dell’avvocato Scalisi».

Le origini del contenzioso e la corresponsabilità delle imprese

Il braccio di ferro legale affonda le radici nell’appalto da oltre 30 milioni di euro aggiudicato nel 2013. Nel 2016, durante i test di tenuta effettuati sulle strutture metalliche delle due nuove gru, furono applicate pressioni e tempistiche enormemente superiori a quelle previste dal progetto, provocando deformazioni permanenti e irreparabili ai macchinari. A seguito dello stop ai lavori e del rifiuto dell’impresa di provvedere al ripristino, nel febbraio 2018 l’Autorità portuale aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento.

In secondo grado i giudici hanno accolto la tesi difensiva dell’Ente, stabilendo che l’appaltatore (Consorzio Valori) e la ditta costruttrice (Maeg Costruzioni), in quanto operatori altamente qualificati presenti in cantiere, avevano l’obbligo professionale di segnalare l’errore palese nelle prove di pressione e opporsi alla loro esecuzione. Non avendolo fatto, e avendo poi rifiutato di riparare i danni, sono stati dichiarati responsabili in solido insieme alla direzione dei lavori (RPA s.r.l.), rendendo pienamente legittimo lo scioglimento contrattuale deciso nel 2018.

«La Corte d’Appello ha accolto in pieno l’impostazione giuridica sostenuta dall’Amministrazione insieme all’Avvocatura dello Stato, affermando un principio di grande rilievo – spiega il segretario generale dell’AdSP, Attilio Montalto –: chi esegue un’opera pubblica non può limitarsi ad applicare passivamente istruzioni tecniche palesemente errate e pericolose, ma ha l’obbligo professionale di rilevarne l’anomalia e manifestare il proprio dissenso».

Intanto proseguono gli interventi avviati nel luglio 2024 con il nuovo appalto per lo smontaggio, la riparazione e il rimontaggio delle due gru sulla banchina commerciale, operazione che ha consentito di salvaguardare i finanziamenti comunitari PON e restituire allo scalo megarese la sua piena capacità operativa.

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