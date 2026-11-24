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SIRACUSA / POLITICA – «Il dato politico di oggi lo mette nero su bianco lo stesso Vincenzo Vinciullo. Dopo aver votato contro la sfiducia al sindaco Francesco Italia, Grande Sicilia rivendica come determinante il proprio sostegno nell’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale. Il commissario provinciale la presenta come la nascita di un “nuovo assetto”. A me sembra che si sia ricomposto quello di prima, con Grande Sicilia di Giuseppe Carta ancora al fianco di Italia». È la dura replica affidata a una nota da Annino (Fratelli d’Italia) alle dichiarazioni rilasciate dal commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo.

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L’affondo sul voto in aula e la posizione di Fratelli d’Italia

Nel suo intervento, l’esponente di Fratelli d’Italia analizza gli equilibri emersi durante l’ultima seduta dell’assise cittadina: «La giravolta politica riguarda Insieme, il gruppo che fa riferimento a Giovanni Cafeo. Sei giorni fa ha votato la sfiducia a Italia. Oggi il suo candidato Ivan Scimonelli è stato eletto con 18 voti, grazie al sostegno della maggioranza del sindaco e all’appoggio rivendicato da Grande Sicilia. Il passo laterale di Insieme è durato sei giorni. A Scimonelli rivolgo comunque i miei auguri di buon lavoro per il ruolo che è chiamato a ricoprire».

Rivendicando la linea tenuta dal proprio partito in Consiglio comunale, Annino aggiunge: «Fratelli d’Italia ha sostenuto la sfiducia e ha lavorato fino all’ultimo per eleggere un vicepresidente espresso dall’opposizione. Paolo Romano ha ottenuto dieci voti e l’opposizione si è divisa. Vinciullo aggiunga pure una riga al suo banale elenco delle presunte sconfitte. Per noi è una vittoria di coerenza: siamo fieri di aver rispettato il mandato degli elettori fino in fondo, lasciando volentieri ad altri i cambi di campo e i doppi giochi».

Il confronto pubblico e la chiamata in causa di Giuseppe Carta

L’esponente meloniano interviene poi sul tema del dibattito pubblico citato dal commissario di Grande Sicilia: «Sul confronto pubblico, Vinciullo racconta un’altra cosa falsa. Luca Cannata ha rilanciato con un tre contro uno, invitandolo a portare con sé Giuseppe Carta e il sindaco Francesco Italia. Vinciullo ha lasciato cadere la proposta e ha declinato persino il confronto con me, che avevo dato la mia disponibilità. Curioso modo di tenere il punteggio, professore: prima lancia la sfida, poi si ritira e segna il punto a suo favore».

In chiusura, Annino rivolge un appello diretto al deputato regionale Giuseppe Carta su due questioni amministrative e urbanistiche: «E Carta dov’è? Da lui aspetto ancora un confronto sui terreni di famiglia nella vicenda del TMB di Melilli e sulla proposta di destinazione residenziale dei terreni di contrada Granatello, ad Augusta. Su quest’ultima ho già sollevato il tema degli interessi familiari e spiegato perché la ritengo un’operazione di speculazione edilizia. La mia disponibilità a discuterne pubblicamente, atti alla mano, resta. Vinciullo, alla prossima conta, provi a mettere in elenco anche le risposte di Carta».

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