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SIRACUSA / POLITICA – «L’elezione del dottor Scimonelli alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa, con ben 18 voti, anche grazie al sostegno determinante dei consiglieri di Grande Sicilia, è un passaggio politico di particolare rilievo che certifica la nascita di un nuovo assetto di maggioranza all’interno dell’Aula». A dichiararlo è l’On. Prof. Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia per la provincia di Siracusa, intervenendo dopo il voto dell’assise cittadina in cui Scimonelli ha superato il candidato di Fratelli d’Italia, Paolo Romano, quasi doppiato nelle preferenze.

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Il bilancio tracciato dal commissario provinciale di Grande Sicilia

Nel suo intervento, Vinciullo rivolge un duro affondo politico al parlamentare di Fratelli d’Italia Luca Cannata, elencando quelli che definisce quattro passaggi a vuoto consecutivi nel giro di due settimane:

La riunione del centrodestra: svoltasi regolarmente nonostante l’opposizione iniziale espressa da Cannata;

svoltasi regolarmente nonostante l’opposizione iniziale espressa da Cannata; La mozione di sfiducia: la mancata approvazione dell’atto nei confronti del sindaco Francesco Italia ;

la mancata approvazione dell’atto nei confronti del sindaco ; Il voto in Consiglio comunale: l’elezione di Scimonelli alla vicepresidenza dell’Aula ai danni del candidato sostenuto da Fratelli d’Italia;

l’elezione di alla vicepresidenza dell’Aula ai danni del candidato sostenuto da Fratelli d’Italia; Il confronto pubblico: il rifiuto, sottolinea Vinciullo, ad accettare un dibattito diretto sul piano politico.

«Servono nuove strategie in provincia di Siracusa»

«Cannata, a quanto pare, è avvezzo a collezionare sconfitte politiche – prosegue l’esponente di Grande Sicilia, richiamando anche la tornata elettorale dello scorso anno per la presidenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa –. Un bilancio che dovrebbe indurlo a una seria riflessione sulle strategie politiche adottate in provincia. Come avevo già avuto modo di dire, sconfitta porta sconfitta, e i fatti di queste settimane non fanno altro che confermare questa valutazione».

«Forse è il momento di rivedere le proprie strategie perché delegittimare continuamente gli altri non porta a nulla di buono – conclude Vinciullo –. Inizi a prendere atto che i nuovi equilibri che si stanno determinando nel Siracusano hanno ridotto il suo partito all’irrilevanza politica».

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