ROMA / CRONACA & GIUSTIZIA – Potrebbe ruotare intorno a quei pochi secondi registrati il nuovo impulso alle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, a 43 anni dai fatti del 22 giugno 1983. Una telefonata anonima giunta alla famiglia pochi giorni dopo la sparizione della quindicenne cittadina vaticana sembra infatti avvicinare gli inquirenti alla risoluzione del mistero sull’identità dell’interlocutore.
Gli accertamenti del Ris e il profilo inedito
Sulla registrazione lavoravano da tempo i carabinieri del Ris di Roma. Quella che inizialmente appariva come una missione quasi impossibile — risalire alla voce di chi, in quei giorni concitati di ricerche, aveva contattato l’abitazione della giovane — ha trovato una svolta grazie a numerosi accertamenti scientifici condotti con il supporto delle nuove tecnologie.
Gli esami tecnici avrebbero consentito agli investigatori di stringere il cerchio attorno a un unico sospetto, facendo emergere significativi elementi convergenti su un profilo specifico. L’identità resta al momento coperta dal massimo riserbo, ma si tratterebbe di una figura mai comparsa prima nelle carte dell’inchiesta.
Il lavoro del Nucleo Investigativo e della Dda di Roma
Le attività dei carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, proseguono ora per raccogliere ulteriori riscontri oggettivi e verificare l’effettivo coinvolgimento di questo nuovo sospettato nella vicenda.
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale