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BARLETTA / CRONACA – Tragedia questa mattina a Barletta, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo di 57 anni, Angelo Marchetti, residente a Corato, ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato tra un camion e un muro. L’incidente si è verificato alla periferia della città, all’interno della scuderia Muridano, un centro di equitazione situato lungo la direttrice tra Barletta e Andria.

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I soccorsi e i rilievi sul luogo dell’incidente

Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente critiche: all’arrivo dei soccorritori, il 57enne era già privo di coscienza e non respirava. Il personale sanitario del 118 ha avviato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, affiancati dagli agenti della Polizia Locale e dai tecnici dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le circostanze in cui l’uomo sia rimasto intrappolato tra il mezzo pesante e la parete.

L’inchiesta della Procura di Trani

La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, disponendo contestualmente il sequestro del camion coinvolto nell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire con precisione l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore la magistratura valuterà inoltre se disporre l’esame autoptico sulla salma del 57enne per chiarire definitivamente le cause del decesso.

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