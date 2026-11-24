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Tragedia alla Prima Università di Roma: trovato morto nella sua tenda un universitario in protesta per il diritto all’alloggio

Un lutto profondo ha colpito la comunità accademica dell’Università La Sapienza di Roma. Alessandro Ingusci, studente 58enne di origine olandese iscritto alla facoltà di Fisica, è stato rinvenuto senza vita all’interno della tenda in cui viveva da settimane, accampato nei pressi della statua della Minerva. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare; le prime ipotesi riconducono il decesso a un improvviso malore.

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Lo studente portava avanti da tempo una protesta silenziosa contro l’emergenza abitativa. Secondo quanto riferito dal collettivo universitario Cambiare Rotta Roma, Ingusci — che conviveva con una disabilità, soffriva di patologie cardiache ed era reduce da un infarto avuto la scorsa estate — attendeva da mesi l’assegnazione di un posto in studentato, arrivando a intraprendere uno sciopero della fame lontano dai riflettori. In alcuni suoi scritti personali, l’uomo aveva spiegato di essersi ridotto a dormire in tenda per non essere riuscito ad accedere al bando per gli alloggi universitari.

La notizia ha scatenato un’immediata mobilitazione: centinaia di studenti si sono radunati nel piazzale della Città universitaria per commemorare il compagno, dando poi vita a un corteo verso il Rettorato per chiedere chiarezza e puntando il dito contro i vertici dell’ateneo.

Sul fronte istituzionale, la rettrice Antonella Polimeni è intervenuta precisando che all’uomo erano già state offerte diverse soluzioni abitative alternative per far fronte alla sua emergenza. Parole di profondo cordoglio sono giunte anche da Laura Ramaciotti, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), che ha espresso la vicinanza dell’intero mondo accademico ai familiari, agli affetti e alla comunità della Sapienza per la tragica scomparsa.

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