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ROMA / CRONACA & TV – Nessun fermo né misura restrittiva, ma una semplice consegna di atti giudiziari. È il chiarimento affidato ai social da Salvo Sottile e Francesca Bugamelli — creator specializzata in true crime nota sul web come Bugalalla — dopo la presenza di alcuni agenti della Polizia di Stato negli studi Rai di Saxa Rubra nella giornata di ieri, lunedì 23 novembre.

Il chiarimento dopo la diretta di «Ore 14»

Bugamelli, che vive abitualmente a Miami ed è seguita da circa 90mila utenti su Twitch, era ospite per la prima volta in studio a Roma della trasmissione Ore 14 anziché in collegamento dagli Stati Uniti. L’arrivo delle forze dell’ordine al termine della diretta aveva rapidamente alimentato indiscrezioni online su un presunto arresto.

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Attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del conduttore, la investigative host ha smentito categoricamente tali voci: gli agenti si sono presentati dopo la fine del programma esclusivamente per notificare atti relativi a denunce per diffamazione. Una procedura ordinaria, ha sottolineato lo stesso Sottile, ricordando come notifiche analoghe riguardino frequentemente anche la sua attività giornalistica. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la creator avrebbe infatti alcune querele pendenti a proprio carico.

L’annuncio del libro sul caso Garlasco

Nel corso dello stesso intervento video, Francesca Bugamelli ha colto l’occasione per annunciare una novità editoriale: l’uscita in libreria, pubblicata da Mondadori, del volume «Garlasco. Tutta la storia. Volume 1», dedicato al celebre caso di cronaca nera.

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