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Interdetti i passaggi pedonali

Dal primo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre (intorno alle 14), i Vigili del fuoco sono impegnati in piazza della Repubblica con due squadre a causa di un’intensa fuoriuscita di fumo nero da alcuni tombini, accompagnata da un forte odore di bruciato. Il fumo si è propagato fino a via Nazionale.

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Stando ai primi rilievi dei soccorritori, l’origine potrebbe essere legata alla combustione di cavi sotterranei. A scopo precauzionale, l’area coinvolta è stata chiusa al transito pedonale.

Sul posto operano anche la Polizia Locale di Roma Capitale e i tecnici Telecom per le verifiche e la messa in sicurezza, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato l’innesco e l’entità dei danni.

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