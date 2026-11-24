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Arriva alla Camera la proposta di legge per un Servizio Nazionale Sportivo

“Lo sport è salute, educazione e socialità, non può essere un privilegio per chi ha possibilità economiche”,

Rendere lo sport gratuito e accessibile a tutti i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 13 anni, superando le disparità economiche e territoriali. È questo l’obiettivo centrale della nuova proposta di legge presentata alla Camera da Mauro Berruto (primo firmatario) e da Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina e vicecoordinatrice della Conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli comunali.

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L’iniziativa punta a coinvolgere una platea potenziale di quasi 4 milioni di giovani in tutta Italia, di cui oltre 183 mila nella sola città di Roma. L’annuncio è stato accompagnato anche dal lancio di una petizione pubblica per mobilitare cittadini, famiglie e istituzioni a sostegno del progetto, presentato al CONI alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente del CONI Giovanni Malagò e del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.

Superare il limite attuale dei voucher “a sportello”

Ad oggi, il sostegno alla pratica sportiva giovanile soffre di una forte frammentazione. A Roma (per la fascia 5-16 anni) e nella Regione Lazio (6-18 anni) esistono già tariffe convenzionate e voucher sportivi fino a 500 euro. Tuttavia, trattandosi di bandi “a sportello” legati alla disponibilità volontaria delle singole associazioni sportive (ASD e SSD), i fondi riescono a coprire solo una parte delle richieste: nel Lazio, ad esempio, a fronte di 117 mila domande presentate, i contributi assegnati sono stati circa 38 mila.

I pilastri della riforma

La proposta di legge mira a mettere a sistema le risorse esistenti per rendere concreto il diritto allo sport, recentemente inserito in Costituzione. Il piano prevede la creazione di un sistema pubblico integrato articolato su quattro punti chiave:

Servizio Nazionale Sportivo

Per coordinare le politiche sportive su tutto il territorio ed eliminare le differenze tra Comuni e Regioni.

Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)

Standard sportivi ed educativi minimi garantiti a livello nazionale, accompagnati da una Carta dei Servizi Sportivi Essenziali.

Tessera e Voucher Sportivo Nazionale

Strumenti unici per abbattere i costi di iscrizione per le famiglie.

Inclusione

Misure strutturali e dedicate per garantire l’accesso allo sport alle persone con disabilità.

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