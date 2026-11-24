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Ivan Scimonelli è stato eletto a maggioranza assoluta nuovo vice presidente del consiglio comunale di Siracusa. Scimonelli ha ottenuto al primo scrutinio 18 voti superando la maggioranza assoluta che era di 17 voti. Scimonelli prende il posto della dimissionaria Concetta Carbone, coinvolta nell’operazione Nexus. Presente in aula il sindaco Italia, Scimonelli ha superato il consigliere di Fdi, Paolo Romano, che si è fermato a 10 voti. Il gruppo del Pd ha abbandonato l’aula al momento del voto.

“Scimonelli costituisce una nuova maggioranza politica”, ha commentato il capogruppo meloniano, Paolo Cavallaro prendendo atto dei diciotto voti confluiti sul neo vice presidentedel consiglio.

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