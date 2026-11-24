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NAPOLI / CRONACA & GIUSTIZIA – Si è svolta oggi alla Corte di Assise di Napoli una nuova udienza del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato Alessio Tucci il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato di Afragola.

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In un’aula in cui l’imputato era assente per un problema tecnico nel collegamento in videoconferenza, il padre della giovane vittima, Marcello Carbonaro, 42 anni, ha ripercorso in lacrime l’incubo vissuto tra la scomparsa della figlia e il ritrovamento del corpo: «Sono distrutto, non riesco a stare in casa, vedo sempre la sua stanzetta vuota». L’uomo ha ricordato anche il rimorso per aver dato credito alla famiglia del giovane: «Mi fidavo di loro, la madre di Alessio mi disse che suo figlio non avrebbe mai fatto male a una mosca, e invece ci ha distrutto la vita».

La deposizione della sorella e la perizia di Roberta Bruzzone

Sul banco dei testimoni è salita anche Giuseppina Tucci, sorella dell’imputato, che ha ricostruito l’atteggiamento del fratello nelle ore successive al delitto e precedenti alla confessione del 28 maggio. Secondo il suo racconto, Alessio si mostrava affranto per la fine della relazione e il giorno dopo l’omicidio piangeva steso sul divano chiedendosi dove fosse finita la ragazza, negando con fermezza ogni coinvolgimento anche alle domande del proprio padre.

Sul fronte tecnico, la Corte ha acquisito – con il consenso anche della difesa rappresentata dall’avvocato Mario Mangazzo – la consulenza di parte della criminologa Roberta Bruzzone, incaricata dal legale della famiglia Carbonaro, Sergio Pisani. La relazione esclude categoricamente l’ipotesi di un gesto d’impeto, inquadrando il delitto in una «dinamica di violenza progressivamente maturata». Per cinque settimane, secondo l’esperta, la vittima sarebbe stata sottoposta a un controllo coercitivo fatto di sorveglianza del cellulare, minacce di morte, isolamento e aggressioni fisiche, mentre le azioni messe in atto subito dopo l’omicidio per occultare il cadavere confermerebbero la piena lucidità dell’autore.

L’appello della madre alla vigilia del 25 novembre

All’esterno del Palazzo di Giustizia, la madre di Martina, Enza Cossentino, ha lanciato un duro appello alle istituzioni alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: «Mia figlia è tra le vittime di femminicidio più giovani d’Italia, caduta nella trappola di un mostro». Annunciando che nelle prossime ore incontrerà gli studenti di una scuola di Afragola per sensibilizzarli sull’importanza di denunciare, la donna ha invocato un intervento legislativo e un confronto diretto con la presidente del Consiglio: «Voglio incontrare Giorgia Meloni: serve l’ergastolo, il fine pena mai per gli assassini delle donne. Forse cambiando le leggi gli orchi smetteranno di uccidere».

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