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PRIOLO GARGALLO / CULTURA & SPETTACOLI – Appuntamento con la grande commedia musicale e l’autoironia a Priolo Gargallo. Domenica 29 novembre, alle ore 19:00, l’attrice Anna Mazzamauro — celebre al grande pubblico per l’iconico ruolo della Signorina Silvani nella serie cinematografica dedicata al ragioniere Ugo Fantozzi — sarà protagonista al Teatro Comunale con lo spettacolo «Brava Bravissima… anche meno». L’evento è a ingresso gratuito.

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Una commedia con canzoni tra teatro e avanspettacolo

Sul palcoscenico priolese l’attrice sarà affiancata dall’attore Paolo Bonanni e accompagnata al pianoforte da Sasà Calabrese, in uno spettacolo che fonde teatro, canto, musica dal vivo e atmosfere da avanspettacolo.

«Due parole – racconta Anna Mazzamauro presentando lo spettacolo – che ogni attrice vorrebbe vicino al proprio nome, ma se a queste aggiungiamo “anche meno” allora subentra, gioca e vince l’autoironia che mi permette ogni sera sul palcoscenico di sentirmi giovanissima, bellissima (anche meno) e bravissima (in gran segreto, anche di più). Ciò si compie grazie al pubblico, nel sogno caldo e ospitale di una platea che mi accompagna in un viaggio di umorismo e divertimento senza tempo».

Il viaggio sul palco e l’addio alla Signorina Silvani

La trama mette in scena la prova di uno spettacolo coralmente costruito insieme ai compagni di viaggio sul palco — tra musicisti, sarta-cantante e tecnico-attore — alternando battibecchi esilaranti, riflessioni e momenti musicali.

«Dopo aver ucciso la Signorina Silvani per non sentirne più parlare, massacrando di vecchiaia il suo ritratto – aggiunge l’attrice –, ho abbandonato il narcisistico modo dell’artista solitaria, scoprendo che la vera giovinezza si raggiunge nella coralità della parola e del canto. Dal momento in cui il pubblico varcherà la soglia del teatro, sarà accompagnato dalla festosità delle note che apriranno il sipario alla commedia: vi abbracceremo di canti, di suoni e di parole per costringervi a dimenticare quello che vi affanna»

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