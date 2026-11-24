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Violenza di genere e violenza assistita: oltre una vittima su tre ha figli, una madre su dodici teme per la loro vita

I dati Istat elaborati per Save the Children fotografano il legame tra abusi domestici e infanzia: quasi 1,6 milioni di donne in Italia subiscono violenze ripetute dal partner, con gravi ripercussioni sui minori.

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In Italia il 12,6% delle donne tra i 16 e i 75 anni che hanno o hanno avuto una relazione ha subito violenze fisiche o sessuali dal partner o dall’ex. Secondo una nuova elaborazione dell’Istat per il Polo Ricerche di Save the Children — diffusa alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne — più di una vittima su tre ha figli, nel 94% dei casi minorenni. Quando gli abusi diventano sistematici, l’8,3% delle madri (una su dodici) arriva a temere per l’incolumità dei propri bambini.

L’impatto sui minori e il silenzio delle vittime

L’indagine, condotta su quasi 1,6 milioni di donne esposte a maltrattamenti frequenti, evidenzia quanto la violenza domestica coinvolga direttamente i figli: nel 61,5% dei casi i minori assistono agli abusi contro la madre e in un caso su cinque li subiscono in prima persona. Inoltre, il 9,1% delle vittime è stata aggredita durante la gravidanza.

Dallo studio emergono cinque profili distinti per esperienza e ricerca di aiuto:

Il sommerso e la scarsa consapevolezza (45% del campione)

Composto perlopiù da donne tra i 25 e i 44 anni. Solo il 40,5% riconosce gli abusi come reato e appena il 4,7% denuncia. Il 43,6% vive l’esperienza in totale isolamento senza parlarne con nessuno e solo il 2,8% contatta un centro antiviolenza.

La vulnerabilità delle madri più giovani

In questa fascia il 56,9% ha figli e quasi tre su dieci (28,9%) hanno temuto per la loro vita. Nonostante l’alto rischio, le denunce restano ferme al 4,7%, solo il 2% si rivolge a centri antiviolenza o legali e appena l’1% si confida con i familiari.

Il ciclo delle separazioni (9% del campione)

Donne che hanno tentato di interrompere la relazione ma sono tornate almeno una volta con il partner. Le motivazioni principali sono la speranza di un cambiamento (77%), la volontà di garantire stabilità ai figli (65%) e le difficoltà economiche (19%).

L’alta pericolosità degli ex partner (6% del campione)

Rappresenta lo scenario più critico, caratterizzato da episodi di strangolamento (19,6%) e minacce con armi (11,1%). Qui quasi nove madri su dieci hanno temuto per la vita dei figli e il 29,5% ha chiesto supporto ai centri antiviolenza.

L’appello per tutele integrate

“Nessun minore può assistere ai maltrattamenti sulle proprie madri senza subirne le conseguenze”, afferma Antonella Inverno, responsabile Ricerca e Analisi Dati di Save the Children. L’organizzazione ribadisce che la violenza domestica in presenza di figli costituisce a tutti gli effetti una forma di maltrattamento sull’infanzia, rendendo urgenti politiche integrate per proteggere congiuntamente madri e bambini.

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