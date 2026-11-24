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È il quarto membro del Politburo colpito dal 2025

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, Chen Jining, segretario del Partito Comunista a Shanghai e membro del Politburo, è stato posto sotto indagine per “gravi sospette violazioni della disciplina e della legge”, una formula standard utilizzata dalle autorità di Pechino per indicare accuse di corruzione.

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Con l’apertura del fascicolo da parte della Commissione centrale per l’ispezione disciplinare — un passaggio che per i quadri di alto livello preludia quasi sempre alla rimozione dagli incarichi — Chen diventa il quarto esponente dell’organo dirigente (che nel 2022 contava 24 membri) a finire nel mirino dal 2025, dopo le epurazioni di He Weidong, Zhang Youxia e Ma Xingrui.

Un’ascesa atipica interrotta

Sessantadue anni, scienziato ambientale formatosi con un dottorato all’Imperial College di Londra ed ex rettore della Tsinghua University, Chen aveva seguito un percorso insolito rispetto alla tradizionale nomenklatura. Entrato nel governo nel 2015 come ministro della Protezione ambientale, era poi divenuto sindaco di Pechino e, nel 2022, era entrato nel Politburo assumendo la guida di Shanghai, centro finanziario del Paese.

Storicamente, la guida del Partito a Shanghai rappresenta un trampolino verso i massimi vertici nazionali: lo stesso presidente Xi Jinping (nel 2007), l’attuale premier Li Qiang e il vicepresidente Han Zheng hanno ricoperto questo ruolo prima di accedere al Comitato permanente del Politburo. Proprio per questo, come osservato da Jean Christopher Mittelstaedt, esperto di Cina presso l’Università di Zurigo, Chen era considerato un candidato accreditato per entrare nel Comitato permanente in occasione del rimpasto previsto per il prossimo anno. La sua caduta, ha commentato lo studioso, dimostra che la campagna interna “continua a intensificarsi” e che “nessuno è al sicuro”. Sulla stessa linea, Joseph Torigian dell’American University ha sottolineato come l’annuncio improvviso evidenzi quanto poco sia decifrabile dall’esterno la politica dell’élite cinese.

La stretta anticorruzione di Xi Jinping

L’inchiesta si inserisce nella vasta campagna anticorruzione promossa da Xi Jinping, che negli ultimi anni ha ridotto i ranghi della leadership politica e colpito i vertici militari. Già a gennaio il leader cinese aveva ribadito che non ci sarebbe stata “alcuna indulgenza” indipendentemente dal grado ricoperto, e in una riunione tenutasi il mese scorso il Partito si era impegnato a proseguire l’offensiva disciplinare a tempo indeterminato, esortando i quadri a “rivolgere la lama verso l’interno” per eliminare “virus e impurità”. Paradossalmente, all’inizio di questo mese lo stesso Chen aveva riunito i funzionari di Shanghai per esortarli a rispettare standard più rigorosi e a promuovere “l’autogoverno pieno e rigoroso del Partito”, prima della sua ultima apparizione pubblica la scorsa settimana.

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