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Vasco Live 20|26 – The Essentials: il disco e un libro fotografico

Arriva venerdì 27 novembre Vasco Live 20|26 – The Essentials, il nuovo album dal vivo di Vasco Rossi che cristallizza su disco l’esperienza del tour estivo negli stadi. Un progetto discografico nato da quella che lo stesso Komandante ha battezzato “la scaletta dei brani mancanti”: 17 tracce ripescate dal repertorio, mai eseguite live prima d’ora o rimaste lontane dai palchi per decenni.

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Un viaggio nel tempo tra classici e rarità

Dalla data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini, lo scorso 30 maggio, il tour ha offerto al pubblico una vera e propria immersione nella memoria collettiva. Tra i pezzi recuperati figurano titoli storici e molto attesi come Vado al massimo, Alibi, Bolle di sapone e Un mondo migliore, affiancati dal singolo Marea. Più che una semplice operazione nostalgia, il disco restituisce l’energia attuale di brani che, nonostante il passare degli anni, mantengono una sorprendente freschezza e aderenza al presente.

Formati e uscita editoriale

L’album sarà disponibile in versione CD e in triplo LP, inclusa un’edizione limitata e numerata in vinile giallo da 2000 copie. In contemporanea con l’uscita musicale, arriverà in libreria anche il volume fotografico Vasco Live 2026, arricchito da una serie di QR Code che permetteranno ai fan di accedere a contenuti video esclusivi legati al tour.

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