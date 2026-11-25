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ROMA, CALTANISSETTA / CRONACA & GIUSTIZIA – Quattro testi autografi, rinvenuti nella sua dimora in Maremma dopo il decesso avvenuto lo scorso 21 novembre, costituiscono il lascito documentale e la controreplica con cui Gianni De Gennaro ha inteso rispondere, punto per punto, all’autorità giudiziaria prima di congedarsi definitivamente dalla scena pubblica. La paternità dei manoscritti, vergati di suo pugno, è stata formalmente attestata dalle perizie tecniche.

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L’affondo al procuratore De Luca e la consegna dell’hard disk

«Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare. Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo di Stato e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per le istituzioni». Sono alcune delle frasi che, secondo quanto ricostruito da Corriere della Sera e la Repubblica, l’ex capo della Polizia avrebbe scritto nelle missive lasciate prima di togliersi la vita.

Parole rivolte al procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che lo aveva iscritto nel registro degli indagati chiedendo per lui gli arresti domiciliari per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Nella busta destinata al magistrato nisseno, De Gennaro ha inserito anche un hard disk — non individuato durante le precedenti perquisizioni — accompagnato da un’annotazione polemica: «Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente». Il supporto informatico si aggiunge ora agli altri dispositivi già al vaglio degli inquirenti.

Il memoriale difensivo e i quattro destinatari

Non si tratta di un unico documento, bensì di quattro missive distinte con destinatari specifici, concepite per rigettare ogni addebito e rivendicare l’intero percorso istituzionale svolto al servizio dello Stato — dalla collaborazione con Giovanni Falcone alla guida della Dia, fino agli incarichi di capo della Polizia (dal 2000 al 2007), direttore del Dis e presidente di Leonardo:

Il procuratore Salvatore De Luca: il testo più ampio e annotato, in cui l’ex prefetto contesta l’impostazione dell’inchiesta e nega categoricamente qualsiasi ruolo nel depistaggio seguito all’eccidio del 19 luglio 1992;

il testo più ampio e annotato, in cui l’ex prefetto contesta l’impostazione dell’inchiesta e nega categoricamente qualsiasi ruolo nel depistaggio seguito all’eccidio del 19 luglio 1992; La stampa e l’opinione pubblica: un secondo testo destinato alla diffusione pubblica, aperto a chiunque intendesse pubblicarlo senza indicare una testata specifica, frutto del lavoro su una memoria difensiva elaborata nei giorni precedenti insieme ai suoi legali;

un secondo testo destinato alla diffusione pubblica, aperto a chiunque intendesse pubblicarlo senza indicare una testata specifica, frutto del lavoro su una memoria difensiva elaborata nei giorni precedenti insieme ai suoi legali; I familiari: una lettera strettamente privata rivolta ai propri cari;

una lettera strettamente privata rivolta ai propri cari; Il custode della tenuta: un ultimo scritto personale indirizzato a Giuseppe Soccu .

un ultimo scritto personale indirizzato a .

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