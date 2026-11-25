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BAGHERIA / CULTURA & TURISMO – Tra le mura settecentesche di Villa Cattolica, storica residenza della nobile famiglia Bonanno oggi sede della Civica Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, prende vita il percorso immersivo del Museo Guttuso di Bagheria. Questa perla culturale fa parte della Rete dei musei comunali di Anci Sicilia, il progetto nato per valorizzare il patrimonio dell’Isola mettendo in connessione oltre 200 musei in 100 diversi comuni, esplorabili anche virtualmente attraverso il portale musei-sicilia.it .

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I capolavori del Maestro e il mausoleo di Giacomo Manzù

La collezione bagherese rappresenta un autentico patto d’amore tra Renato Guttuso e la sua città natale, raccogliendo dipinti, disegni e opere della sua raccolta privata firmate dai grandi protagonisti del Novecento — tra cui Giorgio De Chirico, Mario Schifano e Franco Angeli. Lungo le sale i visitatori incontrano pietre miliari della produzione dell’artista come «Gioacchino Guttuso Agrimensore», «Autoritratto con Mimise», «Fichidindia» e la celebre tela «Nella stanza le donne vanno e vengono», affiancate da una sezione di studi e bozzetti dedicata ai paesaggi siciliani e all’universo femminile.

Il percorso prosegue all’esterno, nel giardino della villa, dove riposano le spoglie del Maestro all’interno dell’Arca monumentale realizzata dall’amico scultore Giacomo Manzù: un mausoleo laico in pregiato marmo Azul Macaubas rivolto verso il mare e sormontato dalle iconiche colombe di bronzo.

Cinema, carretti siciliani e fotografia d’autore

Oltre alla produzione pittorica e grafica, l’offerta espositiva si articola in tre ulteriori sezioni tematiche:

Il grande cinema (collezione Lo Medico): oltre 400 manifesti e locandine d’epoca firmati da maestri della cartellonistica come Ballester e dallo stesso Guttuso, autore dei bozzetti per il capolavoro «Riso Amaro»;

oltre 400 manifesti e locandine d’epoca firmati da maestri della cartellonistica come Ballester e dallo stesso Guttuso, autore dei bozzetti per il capolavoro «Riso Amaro»; La magia del carretto siciliano: uno spazio dedicato alla maestria artigianale della scuola dei Ducato, tradizione che ispirò al Maestro il celebre dipinto «Il pittore di Carretti»;

uno spazio dedicato alla maestria artigianale della scuola dei Ducato, tradizione che ispirò al Maestro il celebre dipinto «Il pittore di Carretti»; L’arte dello sguardo: una rassegna fotografica che raccoglie gli scatti di Ferdinando Scianna e di Mimmo Pintacuda, il fotografo che trasmise la passione per l’obiettivo al regista premio Oscar Giuseppe Tornatore.

Il commento del sindaco Filippo Maria Tripoli

«Il Museo Guttuso è il cuore pulsante dell’identità di Bagheria – dichiara il sindaco Filippo Maria Tripoli –. Custodire questo tesoro a Villa Cattolica significa onorare un legame eterno e indissolubile tra il Maestro e le sue radici. Aver scelto di entrare nella Rete dei musei comunali di Anci Sicilia dimostra la nostra promessa: rendere questa bellezza accessibile a tutti, inserendo Bagheria in un circuito di eccellenza dove la cultura siciliana diventa il vero motore di sviluppo e di orgoglio per l’intera comunità».

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