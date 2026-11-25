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PALERMO / ECONOMIA & POLITICA – «Esprimiamo apprezzamento per l’impegno di UniCredit, che ancora una volta ha versato importanti risorse nelle casse della Regione siciliana, e rinnoviamo la necessità di costruire una forte alleanza istituzionale affinché le prerogative riconosciute dall’articolo 37 dello Statuto siciliano trovino piena e concreta attuazione». È quanto dichiarano in una nota congiunta Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale di Anci Sicilia.

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«Spettanze fiscali obbligatorie, non più facoltative»

Secondo i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani, il gettito fiscale maturato dalle grandi imprese che operano nell’Isola pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale deve diventare una certezza strutturale per il bilancio pubblico: «Il riconoscimento delle spettanze fiscali della Sicilia non sia più subordinato alla sensibilità o alla disponibilità delle singole imprese, ma trovi applicazione sistematica e obbligatoria nei confronti di tutte le aziende interessate dalla previsione statutaria».

Amenta e Alvano chiariscono che la richiesta non comporta alcun aggravio fiscale per il tessuto produttivo: «Non si tratta di introdurre ulteriori oneri a carico del sistema imprenditoriale, ma di garantire alla Sicilia le risorse che le spettano, rafforzandone l’autonomia finanziaria, l’economia e la capacità di offrire servizi ai cittadini».

Un’alleanza tra istituzioni e forze sociali

In chiusura, Anci Sicilia richiama l’esempio delle battaglie condotte sul fronte degli enti locali per chiedere compattezza all’intero sistema regionale: «Occorre costruire una forte alleanza tra le istituzioni, le forze politiche e le rappresentanze economiche e sociali, affrontando questa battaglia con la stessa determinazione e lo stesso coraggio istituzionale che Anci Sicilia ha dimostrato nel rivendicare l’adeguamento del Fondo di solidarietà comunale e il superamento dei criteri che penalizzano i Comuni siciliani».

«In entrambi i casi non si tratta di chiedere concessioni o trattamenti di favore, ma di rivendicare diritti e risorse riconosciuti dal nostro ordinamento. Su queste battaglie la Sicilia deve essere capace di esprimere una posizione forte, unitaria e autorevole», concludono il presidente e il segretario generale dell’associazione.

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