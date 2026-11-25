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La mancata elezione alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa apre una nuova frattura negli equilibri politici cittadini e alimenta le tensioni all’interno del fronte delle opposizioni. A intervenire sulla vicenda è Paolo Romano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che affida a una presa di posizione politica le proprie considerazioni sull’esito della votazione e sui comportamenti assunti dai diversi gruppi consiliari.

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Per Romano, quanto accaduto in aula non rappresenta una questione personale, ma un fatto politico che evidenzia divisioni e distanze all’interno dell’opposizione.

«La mancata elezione alla vicepresidenza del Consiglio comunale non è, per quanto mi riguarda, una questione personale, ma rappresenta un fatto politico preciso, che merita una riflessione e una presa di posizione chiara», afferma il consigliere di FdI.

Nel mirino di Romano finiscono, in particolare, due comportamenti politici che avrebbero contribuito a determinare l’esito della votazione. Il primo riguarda la scelta della componente del Partito Democratico di non partecipare al voto.

«Una posizione che, dietro un’apparente neutralità, ha prodotto conseguenze politiche tutt’altro che neutrali. Una sorta di atteggiamento alla Ponzio Pilato, che ha finito per lasciare campo libero alle dinamiche della maggioranza, contribuendo di fatto al suo rafforzamento e indebolendo ulteriormente il fronte delle opposizioni», dichiara Romano.

Il consigliere sottolinea quella che considera una contraddizione nella linea politica del PD, ricordando che proprio il gruppo di opposizione aveva promosso la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia.

«Non si comprende come si possa, da una parte, condividere la necessità di mettere in discussione l’attuale amministrazione e, dall’altra, assumere decisioni che finiscono per favorirne gli equilibri politici».

L’altra contestazione riguarda la componente del gruppo Insieme-Lega, accusata da Romano di non aver rispettato gli impegni politici precedentemente assunti con il fronte dell’opposizione.

«Un patto politico che, alla prova dei fatti, è stato disatteso, lasciando spazio a dinamiche e accordi finalizzati al raggiungimento della vicepresidenza. Gli accordi si assumono con responsabilità e si rispettano, soprattutto quando sono alla base di un percorso politico comune. Venire meno alla parola data per ottenere una posizione istituzionale significa compromettere la fiducia e la credibilità dei rapporti politici», sostiene il consigliere comunale.

Due vicende distinte che, secondo la lettura di Romano, avrebbero prodotto un unico risultato: il rafforzamento degli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco Italia e un’ulteriore divisione tra le forze di opposizione.

«Da una parte il PD, scegliendo di non partecipare al voto, ha contribuito a determinare un nuovo assetto favorevole alla maggioranza; dall’altra, la componente Insieme-Lega ha contribuito, con il proprio comportamento, alla frattura del fronte di opposizione che aveva trovato un punto di convergenza nella mozione di sfiducia».

Romano richiama quindi il tema della coerenza politica e del rispetto degli accordi, ribadendo la necessità che l’attività consiliare non sia condizionata da interessi di parte o da ambizioni legate alle singole cariche istituzionali.

«La politica non può essere soltanto una somma di posizioni, accordi di convenienza e ambizioni personali. Deve essere soprattutto coerenza, rispetto degli impegni assunti e capacità di anteporre gli interessi della comunità a quelli delle singole appartenenze».

Infine, il consigliere ribadisce che l’esito della votazione non modificherà il ruolo di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio comunale né l’attività di opposizione all’amministrazione cittadina.

«Fratelli d’Italia Siracusa continuerà a svolgere il proprio ruolo con determinazione, autonomia e senso delle istituzioni, senza condizionamenti e senza rinunciare alla funzione di controllo e di opposizione nei confronti dell’amministrazione comunale».

E conclude: «La mancata elezione alla vicepresidenza non cambia il mandato politico che mi è stato affidato e non modifica il nostro impegno per Siracusa. Quello che cambia, purtroppo, è il quadro politico che emerge da questa vicenda: un’opposizione che avrebbe dovuto trovare nella coerenza e nella condivisione delle battaglie amministrative la propria forza e che, invece, oggi appare ulteriormente frammentata».

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