SIRACUSA / ATTUALITÀ & SANITÀ – Un momento di approfondimento aperto alla città per mettere al centro i bisogni della persona e il diritto di ricevere risposte assistenziali tempestive. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico dal titolo «L’integrazione socio-sanitaria a Siracusa: dal sistema dei servizi al diritto alla cura», promosso dalla Federazione provinciale e dal Circolo cittadino del Partito Democratico di Siracusa attraverso il Gruppo di lavoro Sanità e Terzo Settore. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre, alle ore 17:30, presso l’Urban Center di Siracusa.

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«Spostare l’attenzione dai servizi alla persona»

«Abbiamo scelto di accompagnare il tema dell’integrazione socio-sanitaria con un sottotitolo significativo, “Dal sistema dei servizi al diritto alla cura”, perché vogliamo spostare l’attenzione dall’organizzazione dei servizi alla persona e ai suoi bisogni – spiega Antonella Fucile, responsabile del Gruppo di lavoro Sanità e Terzo Settore del Pd di Siracusa, che modererà l’evento –. Vogliamo dare voce al territorio, ascoltare chi lavora quotidianamente nei servizi, chi rappresenta le associazioni, chi si confronta con le difficoltà di accesso alle prestazioni e chi vive direttamente situazioni di fragilità».

Il programma e i relatori dell’incontro

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Piergiorgio Gerratana (segretario provinciale del Pd), Matilde Di Giovanni (segretaria cittadina del Pd) e Riccardo Gionfriddo (presidente dell’assemblea cittadina), seguiti dagli interventi introduttivi degli esperti di politiche sociali Faust Fiorini e Caterina De Benedictis.

Ad aprire gli interventi programmati sarà il videomessaggio dal titolo «Lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale» di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE. Successivamente prenderanno la parola:

Gioacchino Iraci , commissario straordinario dell’Asp di Siracusa;

, commissario straordinario dell’Asp di Siracusa; Giovanna Porto , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa;

, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa; Maria Concetta Storaci , consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia e consigliere d’amministrazione della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali;

, consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia e consigliere d’amministrazione della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali; Sebino Scaglione , per il Forum del Terzo Settore;

, per il Forum del Terzo Settore; Enzo Cannavò, componente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa.

Dopo un ampio spazio riservato al dibattito e agli interventi dal pubblico per raccogliere esperienze e proposte del territorio, le conclusioni saranno affidate al deputato regionale del Pd e sindaco di Solarino Tiziano Spada e al senatore Antonio Nicita. L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza.

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