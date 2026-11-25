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PRIOLO GARGALLO / CULTURA & SPETTACOLI – Ultimi due appuntamenti al Teatro Comunale di Priolo Gargallo per il XXXV Festival Internazionale del Balletto, che si prepara a chiudere il sipario della rassegna con la compagnia Sibiu International Ballet. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:30.

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Domani in scena «Romeo e Giulietta Rock Story»

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre con «Romeo e Giulietta Rock Story», una rilettura in chiave contemporanea del celebre capolavoro di William Shakespeare. Sul palco una storia senza tempo incontra l’energia della musica rock, intesa come espressione di ribellione e autenticità: Giulietta incarna così il desiderio di vivere e amare senza compromessi, in un racconto che invita a seguire le proprie emozioni e a trovare il coraggio di andare controcorrente.

Venerdì 27 novembre il «Ballet Gala» con i capolavori del repertorio

La rassegna si concluderà venerdì 27 novembre, sempre con la compagnia Sibiu International Ballet, protagonista di «Ballet Gala», serata dedicata alle più celebri coreografie della tradizione classica.

«A chiudere questa straordinaria edizione del Festival del Balletto – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – saranno capolavori come Il Corsaro, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci: un susseguirsi di eleganza, tecnica e armonia per celebrare la danza in tutta la sua bellezza».

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